Oddone al comitato No Biogas: “Siamo dalla parte dei cittadini”

VALENZA – Il “Comune di Valenza è dalla parte dei Cittadini nel rispetto della legge”. Questa la replica del sindaco Maurizio Oddone alle perplessità dei cittadini di Villabella, preoccupati dal possibile futuro insediamento dell’impianto per la produzione di biometano. Lunedì sera l’incontro pubblico di Villabella ha messo in risalto diverse perplessità su questa realizzazione e l’amministrazione di Valenza ha ribadito la disponibilità nel confrontarsi con il Comitato No biogas.

Oddone si è confrontato con i cittadini e ora attende di ricevere le determinazioni che perverranno dal legale o tecnico designato dal Comitato. Le istanze saranno recepite e presentate alla prossima Conferenza dei Servizi che dovrà essere convocata dalla Provincia di Alessandria entro il 28 marzo 2023. In quella sede, competente per legge a decidere, e sulle determinazioni pervenute l’Amministrazione esporrà la propria posizione.