Angelo Fiore, il ricordo del sindaco Abonante: “Fu anche mio allenatore. Col suo pulmino univa la città”

ALESSANDRIA – “Aveva la straordinaria capacità di tenerci uniti”. Tra i tanti bambini e ragazzi degli anni ’80 cresciuti anche grazie a mister Angelo Fiore c’è anche il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante. Anche il primo cittadino ha voluto ricordare lo storico tecnico e dirigente della Don Bosco, mancato a 84 anni. “Dai 9 agli 11 anni ho giocato nei mini esordienti e negli esordienti della Don Bosco” ha ricordato il sindaco ai microfoni di Radio Gold “negli anni successivi non ci siamo mai persi di vista. Era un personaggio molto significativo per Alessandria, era in grado di unire la città grazie al suo pulmino bianco, utilizzato per andare a prendere i giovani nei vari quartieri per portarli al campo, andava ovunque. Ha cresciuto centinaia di ragazzi. Più che un allenatore era un animatore, era così bravo a renderci un gruppo che poi quello che succedeva in campo era una diretta conseguenza”.

“Il documentario di Lucio Laugelli “Sole che batte sul campo di pallone” lo rappresenta al meglio” ha aggiunto Abonante “sono felice di aver contribuito alla produzione di quel corto, insieme a Bruno Barba, Rubens Pasino e allo stesso Laugelli. Una pellicola che rappresenta al meglio la sua vita, un prodotto bellissimo”.

Foto tratta dal corto “Sole che batte sul campo di pallone”