CASALE MONFERRATO – A Casale Monferrato questo venerdì 24 marzo si torna a parlare di ambiente con #ReBicycle, l’evento organizzato da Comitato Filo Rosso e Legambiente circolo VerdeBlu.

Lo sciopero globale di Fridays for Future di venerdì 3 marzo, che anche a Casale Monferrato ha messo sotto i riflettori il tema della crisi climatica in cui siamo immersi e immerse, non è stato un’iniziativa estemporanea. Molte associazioni e i sindacati della città hanno aderito: questo è il primo dato importante. L’impegno per contrastare il cambiamento climatico è comune, e solo così può essere portato avanti.

Venerdì 24 marzo, al Mutuo Soccorso Fra Artisti e Operai di Casale Monferrato (viale Beretta 1), alle 18, si parlerà di energia rinnovabile e del suo impatto sociale con Rubina Pinto, di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. Un confronto sulle opportunità che offrono le comunità energetiche in termini di benefici ambientali ed energetici, ma anche sociali e di solidarietà.

A seguire aperitivo plant based al costo di 10 euro, in attesa dell’esibizione – alle 21.30 – di due gruppi musicali della provincia: i Quadri Rotti e i Dalya.

L’evento musicale, targato CittadellaOff, sarà alimentato da energia autoprodotta: il pubblico è infatti invitato a pedalare su tre apposite biciclette per dare il proprio (piccolo) contributo alla realizzazione della serata e al risparmio energetico. Inoltre, per tutto l’evento sarà presente il second hand market Vestiti “Est-etici” di Comitato Filo Rosso.

Per maggiori info si può visitare il profilo Instagram e Facebook di Comitato Filo Rosso e Cittadella_Fest.