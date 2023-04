AGGIORNAMENTO ORE 15.10 – L’operaio investito è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale in codice rosso. Il traffico è stato deviato su una corsia di marcia.

OVADA – Incidente poco dopo le 14.30 sulla autostrada A26 in direzione Sud, poco prima di Ovada, al km 50. In base alle prime informazioni un operaio che stava lavorando in un cantiere sarebbe stato investito, soccorso dal 118. Sul posto sta ancora compiendo accertamenti la Polizia Stradale di Ovada.

Seguiranno aggiornamenti.