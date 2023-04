Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 22 aprile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria, al Teatro Alessandrino, arrivano i “The Super 4”, gruppo vocale formato da quattro talentuosi artisti napoletani che nel 2020 hanno spopolato anche a X-Factor Romania. Nei “The Super 4” si fondono le voci di Aurelio Fierro Jr, Salvatore Lampitelli, in arte “Sabba“, Gregorio Rega e Francesco Boccia. Il concerto dei “The Super 4” inizierà alle 21. Per acquistare i biglietti e per tutte le informazioni potete rivolgervi all’Agenzia Primafila Spettacoli tel. 347 8347584 – 0131 224609, www.primafilaspettacoli.it, alla biglietteria del Teatro Alessandrino di Alessandria oppure acquistarli su TicketOne.it.

Sempre ad Alessandria, a Palatium Vetus, è stata inaugurata ieri la mostra “Segni–materiali-fonemi” dedicata a Carlo Pace (Alessandria 1937-2011), uno degli artisti alessandrini più eclettici e un grande maestro del secondo Novecento. Circa quaranta le opera esposte e suddivise idealmente in tre percorsi ben evidenziati. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.

In tema di mostre, anche al Museo della Gambarina di Alessandria è stata inaugurata ieri la mostra “Alessandria com’era”, a cura di Giannli Cellè. Troverete esposte rappresentazioni grafiche realizzate con tecnica del bianconero e non, per la riscoperta della nostra “città scomparsa”. La mostra durerà fino al 30 aprile con ingresso libero negli orari di apertura del museo: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 16 alle 19.

Da non perdere anche “Sguardi su Alessandria”, l’esposizione alle Sale d’Arte di Alessandria che vede protagoniste alcune delle foto originali realizzate e stampate a partire dal 1880 fino al 1940 e oggi custodite dalla Fototeca Civica di Alessandria. La mostra “Sguardi su Alessandria” resterà aperta fino al 28 maggio e si potrà visitare giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Di nuovo ad Alessandria, al Conservatorio Vivaldi, alle 15.30 l’appuntamento è con il concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati, inserito nel progetto “Cantiere Vivaldi” con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il Concerto è la conclusione del Corso di formazione alla direzione d’orchestra ed ensemble di strumenti a fiato. L’ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Anche nella Chiesa Santa Maria di Castello di Alessandria, alle 18.30, potrete assistere al concerto “Abendmusiken”, dedicato alla cantata sacra tedesca e alla musica strumentale tra XVI e XVII secolo. Il concerto è realizzato grazie all’IMA-Interdipartimento di Musica Antica del Conservatorio Vivaldi in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Il maestro concertatore sarà Evangelina Mascardi. Il concerto è inserito nel progetto “Cantiere Vivaldi” con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Sempre ad Alessandria, sabato 22 aprile torna la nuova edizione di” Svuota la Cantina” al Centro Dea, in via Maria Bensi: appuntamento dalle 8 con molti stand di privati in una edizione completamente rinnovata. Troverete oggettistica, giochi, abbigliamento e molto altro.

Per chi invece cerca divertimento all’aperto, ad Alessandria continua il grande luna park in piazza Milite Ignoto. Fino al 25 aprile le giostre intratterranno grandi e piccini con anche tante golose proposte culinarie. Il luna park è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23; il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 24.

A Ovada, all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato si può visitare la mostra “Marylin in Enoteca: arte e mito da Warhol ad oggi”. L’esposizione, curata da Adolfo Francesco Carozzi, raccoglie opere di artisti che nella loro carriera hanno celebrato l’icona del cinema. Saranno esposte opere di Omar Ronda, Marco Lodola, Massimo Sansavini, Vittorio Valente, Lady Be, Roberto Comelli, Giovanna D’Alessandro, Antonio De Luca e Gianni Cella. La mostra si potrà visitare fino al 15 maggio dal giovedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12.

A Casale Monferrato, al museo Civico ci sarà il terzo e ultimo appuntamento di “Antichi saperi”, rassegna a cura di Jessica Tocco, che proporrà un approfondimento dedicato alla pittura su tavola. La prima parte dell’incontro avrà luogo all’interno della sala che conserva le opere di bottega vercellese del Rinascimento. Successivamente i partecipanti avranno modo di sperimentare la tecnica dipingendo una tavoletta di legno con pigmenti e uova secondo l’antica ricetta di Cennino Cennini. La partecipazione prevede un contributo di 5,50€ a persona e la prenotazione è obbligatoria contattando il Museo Civico via email all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it oppure telefonicamente ai numeri 0142-444.249 / 0142-444.309.

Ancora a Casale Monferrato, al Castello del Monferrato, questo sabato si può partecipare a una visita guidata della mostra di Maria Vittoria Backhaus “I miei racconti di fotografia oltre la moda”. La visita inizierà alle 11 e sarà guidata tenuta dai curatori Luciano Bobba e Mariateresa Cerretelli. Alla Biblioteca Luzzati di Casale, invece, i bambini potranno partecipare al workshop tenuto da Daniela Iraci, Editore di Popdam Magazine, che accompagnerà la creatività dei bambini in un percorso di sperimentazione artistica. Durante il laboratorio si realizzeranno dei collage con immagini di archivio dell’autrice. Per questo evento la prenotazione è obbligatoria scrivendo a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o chiamando il 0142-444302-444308

Di nuovo a Casale, al Castello, si può visitare “Max Ferrigno – Bad girl”, la mostra personale dell’artista casalese curata da Laura Francesca Di Trapani. La mostra è aperta venerdì, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Sempre a Casale, si può visitare fino al 26 aprile, nel torrione del Castello, “Dalla Resistenza alla Costituzione”, la mostra storico-didattica proposta da A.N.P.I, sezione di Casale Monferrato in collaborazione con il Comitato Antifascista di Casale Monferrato e con la Città di Casale Monferrato.

A Pecetto di Valenza, questo sabato, si può partecipare al Festival della Custodia di orchidee spontanee. Il ritrovo è alle 10 al parcheggio degli impianti sportivi di Pecetto da cui partirà la passeggiata su Bric Montariolo per andare alla scoperta delle orchidee selvatiche con un esperto. L’appuntamento è poi alle 12.30 al Centro Culturale Borsalino per il pranzo (a pagamento, su prenotazione) mentre dalle 14 via al laboratorio di creazione colori con Silvia Fumagalli. Alle 16.30 il pomeriggio continua con la presentazione della VI edizione del Monfrà Jazz Festival alle 16 e alle 16.30 con il concerto di Alberto Gandin e Tania Furio Duo. Alle 17.30 inaugura poi la mostra “Il filo rosso”, a cura dell’Associazione Fotografica Alessandrina.

Ad Acqui Terme sabato arriva “Castello in cosplay”, la prima manifestazione cosplay della città. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 al Castello dei Paleologi: nel corso della giornata verrà presentato il progetto “Con gli occhi di Naruto”, dedicato ai ragazzi tra i 15 e i 20 anni, che prevede l’iscrizione gratuita a corsi di arti marziali, fotografia, street art e potenziamento delle life-skills. Ospite speciale sarà il fotografo Manuel Moggio.

Sempre ad Acqui Terme inaugura sabato alle 18 la mostra “Alessandro Negri di Sanfront e la Prima Guerra di Indipendenza”. L’esposizione, che si tiene a Palazzo Robellini in Piazza Levi, è curata da Giovanni Redolfi e Giovanni Smario. La mostra è aperta fino al 1 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Di nuovo ad Acqui Terme, si può visitare anche questo weekend Villa Ottolenghi-Wedekind. Le visite partono del Tempio di Herta con possibilità di parcheggio in loco e si svolgono il sabato, la domenica e i festivi alle 14.30. La durata della visita è di circa 150 minuti. Costo € 15,00 adulti; gratuita per i minori di 12 anni. Prenotazione obbligatoria al 335 6312093 / 0144 322177.

In tema di ville e castelli, fino al 25 aprile si può visitare anche il Forte di Gavi. Il biglietto costa 5 euro, ridotto a 2 dai 18 ai 25 anni; gratis per i minorenni e per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte.

A Novi Ligure, torna Novantico, il mercatino di antiquariato e collezionismo che si svolge ogni quarto sabato del mese. Potrete trovare tanti espositori e occasioni di acquisto di oggetti vintage e proveniente dal passato.

Ancora a Novi, questo fine settimana al Museo dei Campionissimi la Nova Unione Velocipedistica Italiana organizza “Il Gira come non lo avete mai visto”, una mostra interattiva dedicata a Girardengo. Sarà esposta la ricca collezione di cimeli custodita dalla nipote del Campionissimo, Costanza Girardengo. In mattinata alle 11 in via Girardengo ci sarà la tradizionale punzonatura, cerimonia tecnica ormai obsoleta ma ricca di storia e cultura. Gli appuntamenti proseguiranno nel pomeriggio al Museo dei Campionissimi.

Sempre a Novi, ultimi giorni per visitare al Museo dei Campionissimi la mostra “Nel nostro piatto”. L’esposizione è un percorso interattivo e multimediale di divulgazione scientifica sulle ricadute economiche, sociali, ambientali delle nostre scelte di cibo e dell’uso agricolo del territorio. Troverete 6 aree tematiche, 19 postazioni interattive e multimediali, 7 monitor tattili, una grande proiezione centrale, 18 capitoli e 80 giochi e attività. Il percorso è fruibile a ingresso libero fino al 25 aprile il venerdì dalle 15 alle 19: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A Treville, sabato alle 17.30, alla Ca’ Devasini di via Roma, si terrà un concerto di musica classica. A esibirsi saranno le soprano Erika Zubareva e Rossella Redoglia; al pianoforte ci sarà invece Franco Calderara.

Anche a Garbagna è tempo di musica con il concerto di apertura “Il canto dei fiori” de “VivALcoro”, diretto da Monica S.Elias. Maestro accompagnatore sarà Paolo Ghiglione. Dalle 16 alle 18 si può partecipare anche alle visite guidate su prenotazione del Giardino Botanico Spinarosa. L’ingresso è libero.

A Tortona, questo sabato, l’Associazione culturale Il leone e la Rosa presenta “Nascita ed evoluzione della moneta: dalla riserva Aurea alla teoria “auritiana” del valore indotto”, con Cosimo Massaro. L’appuntamento è alla Sala Giovani di via Mirabello alle 17, l’ingresso è libero.

A Tagliolo Monferrato, sabato alle 17 continua la rassegna “Quattro chiacchiere…d’autore” alla Biblioteca Comunale “Nelson Mandela”. Questa settimana sarà presentato il libro “Chiaroscuri di donna” (Laura Capone Editore, 2022) dello scrittore Bruno Volpi.

Foto di CHUTTERSNAP su Unsplash