Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 29 aprile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria, questo weekend l’appuntamento è con il raduno regionale dei Bersaglieri. Cappelli piumati, fanfare e divise d’epoca riempiranno la città per una grande festa che celebrerà il corpo dei Bersaglieri. Gli appuntamenti inizieranno già questo pomeriggio di sabato 29 aprile alle 15.30 con il rito dell’alzabandiera e conseguente deposizione di una corona d’alloro e la resa degli Onori ai Caduti, dinanzi al Monumento ai Caduti in Corso Crimea. Trovate il programma dettagliato dei due giorni nel nostro articolo dedicato.

Sempre ad Alessandria, a Palatium Vetus, si può visitare la mostra antologica “Segni materiali fonemi” che raccoglie una quarantina di opere di Carlo Pace, tra cui alcune inedite. La mostra è suddivisa idealmente in tre percorsi che rappresentano i tre momenti principali dell’arte di Carlo Pace. L’esposizione è aperta sabato e domenica con orario 9-13/15-19. Ingresso gratuito.

Ancora ad Alessandria, continuano anche questo sabato 29 aprile i concerti del progetto “Cantiere Vivaldi”, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Questo sabato, alle 16, l’appuntamento è all’Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi con l’International Jazz Day. Dopo una breve lectio magistralis del Prof. Guido Michelone sui valori della storia del jazz ci sarà l’esibizione degli allievi del Corso di Laurea in Jazz. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Sempre ad Alessandria al Teatro del rimbalzo, in via Alessandro III, sabato dalle 16 alle 17.30 Ombretta racconta “La Bella e la Bestia” per adulti e bambini.

Ad Alessandria, al Museo della Gambarina, questo sabato la Federazione Italiana Cineforum e Cineforum Rivista presentano un nuovo appuntamento di “Bad Girls . La cattivissime del cinema di tutti i tempi (e di tutti i generi)”. Questa settimana si parlerà di “Mammine (e sorelline) care”, con Emanuela Martini. Per info e iscrizioni si può scrivere a lavoce.dellaluna@virgilio.it o a ros.barbara@tiscali.it.

Sempre al Museo della Gambarina di Alessandria, ultimo giorno per visitare la mostra “Alessandria com’era”, a cura di Giannli Cellè. Troverete esposte rappresentazioni grafiche realizzate con tecnica del bianconero e non, per la riscoperta della nostra “città scomparsa”. Oggi la mostra è aperta dalle 16 alle 19.

Di nuovo ad Alessandria, sabato alle 18.30, nella Chiesa di Santa Maria di Castello, ci sarà il primo appuntamento con i concerti della rassegna “Note alessandrine” dal titolo “Quattro non più quattro!”. A esibirsi sulle musiche di Mozart, Telemann e Kuhlau saranno LeAltreNote flute quartet.

Nel chiostro di Piazza Santa Maria di Castello, sempre ad Alessandria, questo weekend l’Associazione de “Il grande Cammino del Monferrato” si ri-presenta al pubblico e alla città con due giorni di festa. Dalle 11 alle 20 saranno presenti più di 30 produttori vitivinicoli ed oltre 20 aziende con prodotti del Monferrato. Con loro lo street food del Vetusto Monferrato, il risotto di Beppe Sardi ed i prodotti ‘Slow Food’. Oggi alle 14 ci sarà la presentazione “I sentieri del Lupo” a opera dell’Associazione La ventura, mentre alle 15 ci si avventurerà nell’Urban Trekking tra le vie del centro. Alle 16 si potrà partecipare alla visita guidata della Chiesa di S.Maria di Castello a cura di Sergio Saletta e alle 17 verrà presentata la Strada Franca del Monferrato. Trovate maggiori informazioni e dettagli sull’evento nel nostro servizio.

Ancora ad Alessandria, è iniziato ieri VinoKilo, il grande mercatino dedicato agli amanti del vintage. Nei locali de “L’officina”, in Largo Catania, troverete moltissimi abiti vintage di alta qualità, tanti brand e capi di tutte le taglie che potrete acquistare pagando “al kg”. Il biglietto per entrare è gratuito se acquistato online sul sito dell’evento, all’ingresso costa 3 euro. Oggi è aperto dalle 12 alle 20.

A Spinetta Marengo, è iniziato venerdì 28 aprile e proseguirà fino a domenica 30, al Polo di Marengo, la tappa piemontese del Campionato Italiano a Squadre organizzato dal Circolo Scacchistico Alessandrino.

A Ovada, all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato si può visitare la mostra “Marylin in Enoteca: arte e mito da Warhol ad oggi”. L’esposizione, curata da Adolfo Francesco Carozzi, raccoglie opere di artisti che nella loro carriera hanno celebrato l’icona del cinema. Saranno esposte opere di Omar Ronda, Marco Lodola, Massimo Sansavini, Vittorio Valente, Lady Be, Roberto Comelli, Giovanna D’Alessandro, Antonio De Luca e Gianni Cella. La mostra si potrà visitare fino al 15 maggio dal giovedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12.

A Casale Monferrato, questo sabato arriva l’ultimo appuntamento del mese de “La biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi”: il tema dell’incontro sarà “Tracce vicine di mari scomparsi”, una testimonianza del Museo Paleontologico di Asti grazie alla quale si avrà una descrizione degli eventi accaduti sul nostro territorio milioni d’anni fa, quando in Piemonte era presente il mare. Verranno proiettate immagini del Monferrato e delle zone di scavo con le foto dei ritrovamenti fossili, si parlerà della storia dei cetacei ritrovati come la balena Tersilla, la balenottera di Montafia e il delfino di Camerano Casasco. L’incontro si concluderò con un laboratorio con fossili autentici da vedere e toccare. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308. L’attività è gratuita.

Sempre a Casale questo sabato si potrà visitare la cupola della Chiesa di Santa Caterina. A tre anni di distanza dalle visite in quota sui ponteggi esterni utilizzati per il restauro, l’Associazione Santa Caterina Onlus propone una nuova iniziativa per scoprire da vicino la bellezza degli affreschi interni. Grazie alla presenza della torre di ponteggio interna, è possibile accedere con il montacarichi ai primi due piani di lavoro ed eventualmente raggiungere anche il terzo livello salendo a piedi dalla scaletta. Le visite inizieranno alle 10.30 e alle 11.30. Richiesta la prenotazione via mail a info@santacaterinacasalemonferrato.it entro il mercoledì precedente la data della visita e un’offerta minima di 30€.

Ancora a Casale, questo sabato, alle 23.30, tornano le osservazioni astronomiche al Castello con l’iniziativa “La luna al Castello”. Ogni mese, condizioni atmosferiche permettendo, alcuni soci del Gruppo Astrofili Casalese offrono la visione della Luna al primo quarto e del cielo gratuitamente a tutti gli appassionati, studenti e passanti dagli spalti del Castello di Casale Monferrato.

A Tortona questo sabato torna la quinta edizione del “Sentiero del cuore”, la passeggiata benefica organizzata dal Rotary Club di Tortona e Voghera contro il rischio cardiovascolare. La partenza per la “camminata benessere”, è prevista per le 9 in piazza Malaspina, mentre alle 10 partirà la camminata terapeutica. Il percorso è lungo 5 km.

A Novi Ligure, comincia sabato 29 e domenica 30 aprile arriva Novi Games Con, il grande evento per tutti gli appassionati di giochi da tavolo. Troverete una vasta selezione di titoli diversi, dalle ultime novità ai grandi classici di successo, tutti disponibili per l’acquisto ma anche per la prova gratuita presso le aree demo libere. Ma non solo: per coloro che cercano un po’ di sana competizione, ci saranno tornei di carte collezionabili con fantastici premi in palio. Per il programma dettagliato e completa si può visitare il sito della manifestazione.

Sempre a Novi Ligure, nella Basilica della Maddalena, sabato alle 18, la liturgia vedrà la partecipazione del Maestro Andrea Verrando, organista della Cattedrale di Ventimiglia e neolaureato del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. Il concerto fa parte della manifestazione “La Musica e il Sacro”, tradizionalmente organizzata dagli Amici dell’Organo come appendice alla Stagione di concerti sugli organi storici, in collaborazione con il Conservatorio “A. Vivaldi.

Ancora a Novi Ligure, il Teatro Marenco ospiterà alle 21 il Parent Night Live, uno show solidale in favore di Parent Project aps e In Bocca al Lupo odv. Lo spettacolo vedrà sul palco da una live band, un corpo di ballo e contributi video che racconteranno la carriera artistica e la vita degli intervenuti. La conduzione della serata sarà affidata al giornalista televisivo Franco Bobbiese e alla cantautrice alessandrina Elisabetta Gagliardi. Sul palco si alterneranno tre ospiti d’eccezione, Dario Marchetti, ex pilota e ambasciatore Ducati nel mondo, il cantautore Davide De Marinis e Paolo Migone, comico e cabarettista. I biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili su donazione fino ad esaurimento posti, presso il Caffè del Teatro a Novi Ligure. La donazione contribuirà alla realizzazione dei progetti delle due Associazioni coinvolte.

Ad Acqui Terme, inaugura proprio questo sabato 29 aprile, alle 17.30, la mostra di Marco Marchi, “Concretismo Dinamico Progressivo”. L’esposizione, che si tiene a Palazzo Chiabrera, si potrà visitare fino al 14 maggio 2023 dalle 15.30 alle 19.30.

Sempre ad Acqui Terme, sabato si può ancora visitare la mostra “Alessandro Negri di Sanfront e la Prima Guerra di Indipendenza”. L’esposizione, che si tiene a Palazzo Robellini in Piazza Levi, è curata da Giovanni Redolfi e Giovanni Smario. La mostra è aperta fino al 1 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Sempre ad Acqui Terme, nella cornice di Corso Bagni, è iniziata ieri alle 16 e proseguirà fino al 1°maggio l’iniziativa “Le cucine dell’Unesco e le vie francigene a tavola”, quarta tappa del Tour Nazionale “Borgo Food 2023”. Il progetto vuole essere un percorso del gusto e non solo, per

valorizzare il turismo gastronomico-culturale itinerante, dove verranno presentati piatti internazionali riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità e le cucine d’eccellenza nel percorso delle Vie Francigene. Gli Chef presenti, prepareranno in diretta, un menù dai profumi e sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale.

A Melazzo, questo weekend arriva la 49esima Sagra dello Stoccafisso. La tradizionale sagra inizierà già questa sera dalle 19 con la cena (su prenotazione) a base di polenta e stoccafisso, stoccafisso alla Melazzese, formaggi e dolci. Per prenotazioni si può contattare il 335.8029926 o il 366.3442099. La festa continuerà poi nella giornata di domenica 30 aprile.

A Borghetto di Borbera, questo sabato, alle 15.30, al giardino botanico Spinarosa, si esibirà il duo composto da Simona Scarrone e Massimiliano Pinna (flauto e pianoforte). Il concerto sarà preceduto da un’esibizione degli allievi del liceo musicale “U.Eco” di Alessandria. L’ingresso è libero.

A Villanova Monferrato, questo sabato, alle 16.30, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Enrico Colombotto Rosso: opere nelle collezioni private” e l’apertura dell’esposizione della donazione al Comune di Villanova. In concomitanza si terrà una mostra di grafica e libro d’arte di Colombotto Rosso. Interverranno con ricordi personali Antonio Attini (editore) e Pier Giorgio Panelli (pittore e curatore di mostre)

A Casasco, questo sabato, all’Osservatorio Astronomico Naturalistico, una serata dedicata allo spazio: dagli strumenti primitivi usati da Galileo alla tecnologia all’avanguardia del telescopio Webb, un viaggio attraverso il tempo e lo spazio per approfondire la storia dell’astronomia e l’evoluzione dei telescopi. L’appuntamento è alle 21, per partecipare bisogna prenotarsi online, trovate tutte le info sul sito astroambiente.org.

A Terzo, nella Sala Benzi, alle 17.30, verrà presentato il libro di Chiara Dogliotti, “Come pesci nell’acqua – Le brigate rosse e i contesti della violenza politica”. L’autrice dialogherà con il prof. Piero Pertusati e ci sarà l’accompagnamento musicale di Andrea Cavalieri e Sergio Del Sabato.

A Garbagna questo sabato ci sarà la Festa di Primavera. A partire dalle 15, in Piazza Principe Doria, ci saranno giochi di gruppo e la caccia al tesoro. Per i bambini è consigliata la partecipazione in costume. Non mancherà la merenda con la tradizionale torta di riso.

Sempre a Garbagna, questo sabato alle 20.30, all’Oratorio di San Rocco, si potrà assistere a “Standards”, una serata di grandi classici rivisitati in chiave acustica. Alla voce ci sarà Max Di Lullo, Alessandro Toselli al piano. Il concerto vedrà anche la partecipazione del coro “Pop Chord”.

