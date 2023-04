ALESSANDRIA – Un incidente senza conseguenze per le persone coinvolte ma con molti danni quello avvenuto oggi pomeriggio, domenica 30 aprile, in via Benzi al Cristo ad Alessandria. Due le auto protagoniste del sinistro che hanno anche danneggiato però anche altri veicoli parcheggiati.

Nonostante la dinamica gli automobilisti non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale insieme ai Vigili del Fuoco e al 118.