Giornata degli infermieri: Alessandria celebra la giornata con cioccolatini e magliette solidali

ALESSANDRIA – Oggi, 12 maggio 2023, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, ricorrenza che vuole rendere omaggio alla figura di Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna, e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa professione nell’ambito della sanità mondiale.

Ad Alessandria, gli infermieri hanno deciso di festeggiare con una dolce iniziativa che unisce arte, scienza e solidarietà. L’Ordine delle professioni infermieristiche di Alessandria (OPI AL), l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e Solidal per la Ricerca saranno uniti non solo dallo slogan nazionale “Il Talento degli Infermieri. Arte e scienza in evoluzione”, ma anche da “Una dolcezza che cura”.

Si tratta della distribuzione gratuita di cioccolatini confezionati da un artigiano maestro cioccolataio di Alessandria con una fustella creata per questa giornata. I cioccolatini saranno offerti dagli infermieri dell’Ospedale, dai consiglieri dell’Ordine Provinciale e dagli studenti del corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale agli ingressi dei presidi ospedalieri, dalle 10 alle 14.

La dolce proposta sarà accompagnata da una maglietta che andrà a sostenere Solidal per la Ricerca, un’associazione che si occupa di promuovere e finanziare la ricerca scientifica nell’ambito delle professioni sanitarie. La maglietta è stata realizzata per l’occasione insieme ai professionisti dell’Unità di ricerca delle Professioni Sanitarie del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi.

L’obiettivo è quello di aiutare la ricerca per migliorare la pratica e la sicurezza dei pazienti assistiti attraverso una maggiore integrazione tra la clinica e le più recenti prospettive di innovazione presenti nell’ambito delle professioni sanitarie. I ricercatori saranno a disposizione per spiegare le loro attività anche con materiali informativi, ripercorrendo i principali studi raccolti nella rubrica “Prendersi cura”.

Un modo originale e generoso per celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere e valorizzare il talento degli infermieri, arte e scienza in evoluzione.