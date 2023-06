Gianni Rivera vuole comprare il Bari e a 80 anni punta anche ad allenare

ALESSANDRIA – Gianni Rivera ha deciso di “investire nel calcio” ma non guarda ad Alessandria, città che gli ha dato i natali e anche la prima maglia da giocatore. In una intervista al Corriere della Sera, l’ex bandiera del Milan ha infatti annunciato il progetto avviato con un gruppo di amici per acquistare il Bari che l’avrebbe già portato a un primo contatto telefonico con il sindaco della città pugliese, Antonio Decaro.

Rivera ad agosto compirà 80 anni ma l’età non sembra essere un freno a un altro ambizioso progetto del primo Pallone d’oro italiano: allenare una squadra di calcio. Rivera, tre anni fa, ha messo in tasca il patentino Uefa Pro per allenare anche in Serie A e ora è pronto a sedersi sulla panchina di una squadra della massima serie. Come riportato dalle principali testate sportive, il progetto di Rivera avrebbe potuto già prendere forma se il Bari fosse stato promosso, visto che De Laurentis non avrebbe potuto conservare la proprietà di due società nello stesso campionato. Con il Bari rimasto in Serie B il progetto di Rivera di acquistare la società e sedersi in panchina da allenatore non è comunque accantonato ma resta in “stand-by” in attesa di “sviluppi”.