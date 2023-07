Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di venerdì 28 luglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono molteplici gli eventi che animeranno Alessandria e provincia durante questo venerdì 28 luglio.

Tra questi vi segnaliamo che proseguono gli appuntamenti di “Attraverso Festival”, la manifestazione nata sotto le stelle dell’Unesco che riunisce ancora una volta oltre 20 comuni di tre provincie piemontesi (Alessandria, Asti e Cuneo) e di quattro territori (Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese). Questa sera alle 21 salirà sul palco Federico Sacchi in “Miss Show Bussiness – Judy Garland oltre l’arcobaleno”. Lo show si terrà a Rocca Grimalda ai Giardini Paravidino. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Per maggiori info e biglietti potete visitare il sito di Attraverso Festival.

In occasione delle esposizioni, “Gabriele Basilico Ritorni a Beirut” e “Gabriele Basilico Alessandria 2006”, questa sera dalle 21, nel piazzale davanti alla Biblioteca di Alessandria si terrà un concerto-spettacolo in omaggio al grande fotografo milanese. “Milano canta e canticchia: minuscola antologia della canzone milanese” è ideato e messo in scena da Rudi Bargioni e Antonella Martinelli, con la partecipazione di Gianpiero Malfatto. Lo spettacolo, organizzato dall’ASM Costruire Insieme in collaborazione con la Città di Alessandria e l’Archivio Gabriele Basilico è una sorta di lezione – concerto sulla storia della canzone milanese a partire dalla seconda metà del XIX secolo fine ai giorni nostri. Il concerto è a ingresso libero. Dalle 20.30 alle 23.30, inoltre, le Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 effettueranno una apertura serale straordinaria per consentire la visita alle esposizioni di Gabriele Basilico.

Cosa fare ad Alessandria

Vi consigliamo di assistere alla mostra “Il tema dell’esame” di Mario Fallini. Nelle Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” potete osservare un calligramma realizzato da Mario Fallini, nel quale il tema di maturità di Umberto Eco diventa un ritratto indimenticabile e unico del grande intellettuale alessandrino. Dopo L’esposizione resterà aperta fino al 1° settembre 2023 e sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca, quindi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Ingresso libero.

Fino al 30 luglio 2023, nell’ambito della festa patronale la Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine ad Alessandria ospita un’esposizione di immagini sacre intitolata “Regina Decor Carmeli – La Madonna del Carmelo nei santini”. L’esposizione riguarda una ricca campionatura dell’iconografia della Madonna del Carmine con circa 400 immagini che illustrano i diversi aspetti devozionali che nei secoli sono stati rivolti alla Madonna del Carmelo. La mostra è a ingresso libero ed è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.

Cosa fare a Casale Monferrato

Alle 19.30, nell’Enoteca Regionale del Monferrato, va in scena “Colombo ha sbagliato strada“, un monologo del comico Massimo Brusasco. Lo spettacolo sarà un viaggio sorprendente, che passa dalla realtà alla finzione e che vi farà divertire dall’inizio alla fine. sorprendente.

Il venerdì dalle 15 alle 18 potete visitare la chiesa di Santa Caterina che in questo periodo è accessibile solo da via Trevigi 16 a causa di lavori alla facciata. Per programmare delle visite fuori orario potete contattare l’email info@santacaterinacasalemonferrato.it oppure il numero 0142 591375.

Fino al 3 settembre, negli spazi della Comunità Ebraica, in vicolo Olper, si può visitare la mostra “La Bibbia illustrata di Paolo Novelli”. La mostra è visitabile negli orari di apertura della Sinagoga e dei Musei Ebraici, da lunedì a venerdì su prenotazione anticipata al numero 0142 71807 oppure 340 769 7199.

Tutti i venerdì, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, potete visitare il Museo civico e Gipsoteca “Bistolfi“. Situato nell’ex convento agostiniano di Santa Croce, le collezioni comprendono la Pinacoteca, la Gipsoteca con le opere in gesso di Leonardo Bistolfi e la mostra “Carlo Vidua. Una vita in viaggio”. Grazie alle nuove tracce audio i visitatori potranno ascoltare informazioni, curiosità e aneddoti sulle collezioni del Museo direttamente sul proprio smartphone, inquadrando i nuovi QR code presenti. Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro, ridotto 3 euro e 60. Gratuito per gli abbonati ai Musei del Piemonte e per chi possiede la Tessera MoMu Monferrato Musei.

Cosa fare ad Acqui Terme

Ultimo appuntamento della manifestazione “Interharmony International Music Festival 2023“. Questa sera alle 21.30 al Teatro Verdi suoneranno i partecipanti all’Interharmony, eccellenti musicisti che arrivano da ogni parte del mondo. L’ingresso è libero. Per info potete contattare il numero 0144 770274 oppure l’email turismo@comune.acquiterme.al.it.

Nella città acquese si tiene questa sera un evento che fa parte del grande progetto “Revolution Culture 2023”. Una manifestazione che animerà le vie della città con una combinazione vincente tra musica, arte, performance, enogastronomia ed educazione ambientale. Alle 20 potrete partecipare al dibattito “Testimoniamo la Sostenibilità”, alle 21 invece, dj set con Forger.

Fino al 3 settembre a Palazzo Robellini sarà in mostra l’arte di Zoran Music. Grazie ai coniugi Adriano e Rosalba Benzi, si potranno ammirare alcune opere del pittore e incisore di origine slovena, soprannominato il “pittore dei cavallini”, per via di uno dei soggetti più ricorrenti nei suoi lavori. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Al Museo Archeologico si può visitare “Lieti motivi“, la mostra di Mirco Marchelli, artista visivo e compositore. Al centro è il rapporto tra le arti, collegate idealmente tra loro dal richiamo agli elementi espressivi e stilistici del Barocco. L’esposizione è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Per ulteriori informazioni contattare: amicimuseiacquesi@gmail.com o 349 2263812.

Cosa fare a Tortona

Il “Festival delle Valli della Scrivia”, arrivato alla terza edizione, presenta questa sera alle 21.30, in piazzetta dell’Annunziata, lo spettacolo “Il segreto di Dedalo-misteri e avventure del mitico inventore”. Sul palco la compagnia Coltelleria Einstein. Per avere maggiori informazioni potete contattare il numero 348 8720266 oppure l’email info@coltelleriaeinstein.it.

A Palazzo Guidobono si può ancora visitare la mostra documentale “Una principessa a Tortona”, dedicata a Cristierna di Danimarca. L’esposizione è aperta dal giovedì alle domenica dalle 15.30 alle 19.

Al Museo Diocesano, fino al 29 luglio si potrà visitare la mostra di Greta Penacca “Holy Vestments and Sacred Images”, un cospicuo numero di lavori, carte e tele, sculture in argilla e un gioiello, che hanno come tema l’indagine sulla forma del sacro. La mostra è aperta dalle 16 alle 19.

Cosa fare a Ovada

Trascorrerete una “notte medievale” nella Loggia di San Sebastiano. Alle 20:30 si terrà una rappresentazione teatrale in chiave umoristica della peste del 1348 ricordata in una lapide murata all’interno della vecchia parrocchia. Per info e prenotazioni potete contattare il 0143821043, il 3791187215 (su whatsapp) oppure l’email iat@comune.ovada.al.it.

I comuni di Ovada, Tortona e Valenza e Confcommercio Alessandria, hanno organizzato una serie di eventi che hanno animato per tutto il mese di luglio i tre comuni. Il titolo della rassegna è “Luglio con Noi” e oggi si terrà l’ultimo appuntamento di quest’anno. Il colore della serata sarà l’azzurro. Ogni esercente declinerà il colore all’interno della propria attività, tra vetrine, allestimenti, pietanze uniche e cocktail creativi. I negozi, i bar e i ristoranti vi accoglieranno tra mostre, spettacoli e musica.

Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria

Per la rassegna “Vocine dei boschi”, il film festival dedicato ai più piccini, questa sera si potrà partecipare ad attività divertenti e verranno proiettati alcuni cortometraggi d’animazione. L’evento comincerà alle 21 e si farà in piazza Aldo Moro Asilo nel Bosco a Costa Vescovato.

A Gremiasco si terrà “Le Corde dell’Anima” , un omaggio a Rachmaninov per celebrare il 150° anniversario della sua nascita. A omaggiare il compositore russo saranno la soprana Rebecca Brusamonti, il violinista Leonardo Moretti e la pianista Angiolina Sensale. Il concerto inizierà alle 21.15 in piazza Vittorio Veneto. L’ingresso è libero.

Questa sera alle 21, in Piazza delle Mogge a Bosio andrà in scena “Sei che vai su”, spettacolo di teatro canzone in cui Paolo Archetti Maestri, chitarra e voce, veste i panni dell’autentico cantastorie e, accompagnato dai suoni degli strumenti della tradizione popolare di Simone Lombardo (flauti, ghironda, organetto e cornamusa), racconta le vicende dei Martiri della Benedicta. Lo spettacolo è una “riduzione” di “Partigiani sempre!”, il lavoro con il testo di Massimo Carlotto e le canzoni di Maurizio Camardi e degli Yo Yo Mundi. L‘ingresso è libero.

Al Castello di Torre Ratti, alle 21, si esibirà un gruppo di canti popolari genovesi. L’appuntamento fa parte della rassegna “Un’estate magica in Val Borbera”.

A Terruggia si tiene questa sera la “Stratruggia”. Una corsa podistica che si sviluppa tra le colline e i vigneti di Terruggia, in un percorso lungo 6 km. La partenza è alle 20.

L’Archivio Pittor Giani celebra l’anniversario dei duecento anni dalla morte del maestro neoclassico Felice Giani organizzando una serie di eventi che seguono la mostra “Felice Giani 200 Anteprima”. A San Sebastiano Curone trovate tre mostre che hanno trasformato il borgo in un museo diffuso dedicato a Giani. All’oratorio della Trinità c’è la mostra “Il viaggio da Faenza a Marradi“, a cura di Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali. All’archivio Pittor Giani, “Felice Giani e dintorni, opere da collezioni private”, a cura di Vincenzo Basiglio e Vittorio Sgarbi mentre all’archivio Piero Leddi si può visitare “Disegni di Felice Giani raccolti da Piero Leddi”, a cura di Aurora Scotti e Marcella Vitali. Le mostre sono aperte il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 e su prenotazione. L’ingresso è libero.

A Cassine, questa sera, si terrà il terzo e ultimo appuntamento del cinema all’aperto. Alle 21, nel piazzale La Ciocca, verrà proiettato il film “Jurassic World-Il dominio”. Ingresso gratuito.

Il comune di Balzola vi invita a partecipare questa sera a “BalzoLand“. Una serata musicale con dj set che comincerà alle 22.

A Cella Monte potete visitare nel weekend l’Ecomuseo, che valorizza la particolarità e l’unicità della vita e del paesaggio monferrino, caratterizzato dalla Pietra da Cantoni. Situato nello storico Palazzo Volta che custodisce un infernot (gli infernot del Monferrato, scavati nella roccia, sono stati riconosciuti Patrimonio Unesco). Per avere maggiori informazioni e per prenotare potete scrivere un’ email a prenotazioni@ecomuseopietracantoni.it.

Al Museo della Resistenza e della Vita sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna” di Rocchetta Ligure, è stata allestita la mostra “Carte di famiglia. Documenti e cimeli dall’archivio Lazagna“. La mostra è un invito a scoprire la Resistenza italiana e la storia dei partigiani. Aperta il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, il sabato dalle 15 alle 19. Per avere maggiori informazioni cliccate qui.

Proseguono a Cartosio gli appuntamenti del festival “I suoni della pietra“. L’appuntamento di questa sera s’intitola “Three for the road” e sarà un incontro, in piazza Terracini, tra il blues e l’Africa. L’ingresso è libero. Per maggiori info potete contattare l’email bergolo.cultura@gmail.com.

Foto in copertina di Vincent Tantardini presa su Unsplash.