Auto in fiamme in galleria sulla A10 a Genova: autostrada riaperta tra Pegli e l’aeroporto

GENOVA – AGGIORNAMENTO ORE 17:17: L’autostrada è stata riaperta alle 17:15. Il traffico sta lentamente tornando alla normalità dopo i disagi.

Gli automobilisti in rientro dalla Liguria stanno affrontando notevoli disagi questa sera a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo in fiamme sull’autostrada A10. Alle ore 16 di oggi, al chilometro 5-300 in direzione Ventimiglia, un’auto ha preso fuoco all’interno di una galleria per la fuoriuscita di olio motore. Al momento l’autostrada A10 tra Pegli e la zona dell’aeroporto è chiusa, con ingorghi e rallentamenti significativi nel traffico. I vigili del fuoco di Genova sono giunti sul luogo dell’incidente per spegnere le fiamme ed eseguire le operazioni di ripristino.

Gli automobilisti diretti verso Ventimiglia sono rimasti bloccati nel tratto a causa della chiusura dell’autostrada. Chi proviene da Genova può percorrere la Strada Statale 1 (SS1) per dirigersi verso la A26 e minimizzare l’ulteriore disagio causato dal traffico intenso. Seguiranno aggiornamenti.