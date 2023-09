Solvay: dal Governo sì allo sviluppo di Aquivion, la tecnologia all’avanguardia prodotta a Spinetta

ALESSANDRIA – La multinazionale Solvay ha accolto con soddisfazione l’approvazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di un accordo per l’innovazione per lo sviluppo di materiale per celle a combustibile di ultima generazione e batterie a flusso. Il progetto, presentato da Solvay Specialty Polymers Italy per lo stabilimento di Spinetta Marengo, ha come obiettivo lo sviluppo di Aquivion®, un’innovativa tecnologia di produzione di materiali per membrane polimeriche che si integra in una filiera produttiva dell’idrogeno verde sostenibile, rinnovabile e carbon free. L’impianto è stato inaugurato lo scorso aprile.

L’accordo prevede un investimento complessivo di 12.370.000 euro per il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione oltre 2.791.350 euro di finanziamenti nella forma di contributo alla spesa. Le Regioni Lombardia e Piemonte comparteciperanno economicamente per un ammontare complessivo di oltre 370.000 euro.

“Grazie a questo importante accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e alla sensibilità delle Regioni Lombardia e Piemonte, Solvay potrà dare ulteriore impulso allo sviluppo di Aquivion®, che rappresenta uno dei progetti più innovativi in Europa nell’ambito della filiera dell’idrogeno e che viene interamente sviluppato in Italia confermando la centralità del nostro Paese in questo campo”, ha commentato Marco Martinelli, Country Manager di Solvay in Italia.

I prodotti dal nuovo impianto prototipi Aquivion®, ha sottolineato l’azienda, “si integrano perfettamente in una filiera dell’idrogeno sostenibile, rinnovabile e carbon free. La filiera di produzione ed utilizzo dell’idrogeno verde si caratterizza, infatti, per un duplice impatto zero. A monte, usando energie rinnovabili per stoccare energia nelle batterie a flusso e generare idrogeno a partire dall’acqua negli elettrolizzatori e, a valle, con l’emissione in atmosfera di semplice vapore acqueo a seguito della produzione di energia nelle fuel cells. I materiali prodotti a Spinetta Marengo svolgono, quindi, un ruolo chiave nello sviluppo della mobilità sostenibile e, in particolare, per il settore automotive”.

“Lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo è leader nello sviluppo di materiali innovativi riconosciuti per la capacità di essere durevoli e resistenti se sottoposti a sforzi meccanici, termici, corrosivi anche di forte intensità. La combinazione di elevati standard e grande versatilità permette ai prodotti Solvay di essere fondamentali nella progettazione dell’industria dell’auto, delle batterie, dell’elettronica di consumo, dell’aerospaziale, dell’Oil&Gas, della sanità, dell’edilizia e in molti altri settori di applicazione”.