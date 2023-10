Al via il nuovo biennio 23-25 dei corsi Gem di Valenza: lunedì ultima selezione

VALENZA – Da inizio novembre prenderà il via il corso biennale 2023\2025 “Tecnico di Alta Gioielleria”, che contemplerà due classi (composte da ragazzi e ragazzi provenienti sia dalla città dell’oro e dai centri limitrofi, così come da Lombardia, Veneto, Italia Centrale e Mezzogiorno) destinate a seguire un programma comune per quanto concerne il primo anno e due curvature, Gemmologia e Oreficeria, per il secondo.

Il corso formerà figure altamente qualificate per la gestione dei processi di produzione e di sviluppo del prodotto nel settore orafo e della gioielleria e a conclusione del percorso biennale gratuito, interamente sostenuto dalla Regione Piemonte, gli studenti conseguiranno il diploma di V° livello del Quadro Europeo delle Certificazioni (EQF).

Attualmente ci sono ancora alcuni posti disponibili per i giovani interessati (è necessario essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado). Per aderire basta rivolgersi al più presto alla segreteria di Valenza al numero 0131 1828610 o prendendo visione del sito www.itsgem.it per sostenere l’ultimo test utile per accedere ai corsi del biennio 23-25 in programma lunedì 23 in mattinata, nella sede di via Carducci.

In questi giorni stanno intanto procedendo gli interventi di ampliamento della sede di via Carducci dove sono in corso di realizzazione due nuove aule, una per la teoria e il disegno manuale e un’altra con postazioni informatiche per la progettazione Cad.

Prossimamente cominceranno anche le prime operazioni all’interno del locale che ospiterà i nuovi laboratori di oreficeria, incassatura e gemmologia, ubicati nel centralissimo viale Dante, a pochi minuti a piedi dalla sede.