AGGIORNAMENTO ORE 15: sono gravi le condizioni di tre persone rimaste ferite nell’incidente tra tre auto di questo pomeriggio sulla A21. L’impatto è avvenuto in un tratto di autostrada percorso in entrambe le direzioni per uno scambio di corsia. Ferita in modo lieve anche un’altra persona. Un’auto è riuscita a evitare parzialmente la vettura che arrivava nel senso opposto. Con la seconda, invece, c’è stato uno scontro frontale. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118. Dal punto di vista viabile la circolazione è tornata regolare.

ALESSANDRIA – I Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale sono intervenuti quest’oggi per un incidente avvenuto intorno alle 12.50 sulla A21, tra Alessandria Est e l’interconnessione tra l’A7 Milano/Genova, in direzione Piacenza. Sarebbero due le auto coinvolte, in prossimità di un cantiere.

L’accesso alla A21 da Alessandria Est verso Piacenza è stato bloccato. L’incidente ha comportato lunghe code, di circa due chilometri.