Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 15 ottobre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Cioccolato, e castagne, ma anche tanta musica e passeggiate in collina. In questa domenica 15 ottobre 2023 sono tanti gli eventi in provincia di Alessandria.

Per chi ama i dolci, ad Altavilla Monferrato torna “Cioccolato nel Monferrato”, l’evento più goloso dell’autunno monferrino. Dalle 10 del mattino troverete stand carichi delle dolci creazioni dei maestri cioccolatieri, potrete partecipare a laboratori e i più piccoli divertirsi con il “Ciocco-Lab” e i giochi creativi a cura di Yabadabadoo. Dalle 11.30 apriranno anche gli stand gastronomici dove gustare specialità street food o piatti e vini monferrini (per il pranzo monferrino è richiesta la prenotazione al numero 3474760222 oppure 3663303151).

Se invece preferite le castagne (e non solo), non perdetevi a Tagliolo Monferrato i “Sapori d’Autunno”. Dalle 11, e fino al tramonto, troverete un mercatino con prodotti tipici e artigianato, Dalle 12, poi, inizierà la cottura delle castagne per la “Castagnata” e si potranno gustare anche piatti del territorio e specialità autunnali negli stand gastronomici che affiancheranno il mercatino nelle vie del borgo.

Ad Alessandria c’è un nuovo spazio alle Sale d’Arte. In occasione della nuova edizione di “Art Site Fest” negli spazi espositivi in via Machiavelli 13 si potrà ammirare la mostra “Graal” di Alice Zanin. Le opere dell’artista piacentina si focalizzano sul mondo animale ma nei suoi lavori le forme non sono quelle strettamente della natura. Gli animali presentano una struttura spesso allungata, sinuosa, di ricercata eleganza che occhieggia all’animale liberty. Contemporanea e comune a tutte le sue creature è la materia di cui sono fatte: carta pesta, di giornale o colorata in modo vivace e del tutto originale. La mostra “Graal” si può visitare fino al 12 dicembre dal giovedì alla domenica, dalle 15 alle 19.

Cosa fare ad Alessandria

Saranno oltre 25 gli stand che animeranno via Maggioli dalle 8.30 alle 18: abbigliamento, hobbisti, vintage. durante il pomeriggio ci sarà la musica dei Ragazzi di Strada, l’animazione del Mago Clown per i bambini e si potrà pranzare presso i locali presenti nella via. Un momento di festa per chiudere l’edizione 2023 della Festa del Cristo.

Fino al 29 ottobre, nelle sale d’arte al piano terra di Palatium Vetus, in piazza della Libertà 28 ad Alessandria, è allestita la mostra antologica “Segni materiali fonemi” che raccoglie una quarantina di opere di Carlo Pace, tra cui alcune inedite. La mostra è suddivisa idealmente in tre percorsi che rappresentano i tre momenti principali dell’arte di Carlo Pace. L’esposizione è aperta sabato e domenica con orario 9-13 e 15-19. Ingresso gratuito. Trovate maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.

Questa domenica ad Alessandria si potrà assistere ai Campionati Italiani di Marcia. Le gare si articoleranno dalle 8 alle 13 circa su un percorso stradale adiacente al campo di atletica che vedrà interessate le vie Moccagatta e Galimberti.

Cosa fare a Casale Monferrato

Prosegue la rassegna del Museo del Duomo “Museo del Duomo Kids“, dedicata alle famiglie con bambini. Oggi pomeriggio è in programma una Caccia al tesoro cittadina in collaborazione con MoMu Monferrato Musei. Il ritrovo è in piazza Mazzini alle 15. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria al 392.938 8505 oppure scrivendo ad antipodescasale@gmail.com.

È possibile anche visitare il Museo del Tesoro del Duomo, che custodisce preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici. Il museo è aperto sabato e domenica dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni chiamate lo 0142 444330-444309 o consultate il sito del comune di Casale Monferrato.

A Casale il weekend è dedicato al centenario della nascita del poeta e scrittore Jean Servato. Nella Cappella Paleologa del Castello del Monferrato, l’esposizione “Adesso Jean: Educare alla libertà e all’arte – La rivoluzione del metodo pedagogico tradizionale”, raccoglie le opere pittoriche e testi degli allievi della scuola elementare e media con illustrazione del metodo didattico. La mostra è aperta sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Nella sala Marescalchi del Castello è aperta la nuova la mostra “Criminis – Vittime e Carnefici: strumenti di giustizia dall’inquisizione ad oggi“. L’ingresso intero costa 10 euro, ridotto 7 euro. La mostra sarà visitabile sabato e domenica 10-13 e 15-19.

Nel Salone Marescalchi è visitabile anche la mostra “Mediterraneo”, curata da Emiliana Mongiat, con le opere di Giugi Bassani, Corrado Bonomi, Gianpiero Colombo, Uldino Desuò, Antonella Ferrara, Silvana Marra e Costantino Peroni. La mostra, aperta fino al 5 novembre, offre ai visitatori una selezione di opere, dalla scultura, alle installazioni, alla pittura, volta a una riflessione sui vari significati che il “Mare Nostrum” può assumere, da luogo di scambio a luogo di passaggio, da luogo di incontro a luogo di scontro in un susseguirsi di rapporti che vanno oltre i confini dello spazio e del tempo con interazioni trans-nazionali e trans-temporali.

Cosa fare a Tortona

Questa domenica c’è il “Perosi Festival 2023” l’evento che valorizza e ricorda la figura del Maestro tortonese Lorenzo Perosi. Alle 19 il Duomo di Tortona ospiterà il secondo evento musicale del Festival 2023 per celebrare la scomparsa del maestro tortonese. L’ingresso è gratuito, potete prenotare l’ingresso a questo link.

Anche oggi a Tortona c’è la 4^ edizione della “Fiera nazionale di orologi italiani”, organizzata dall’omonimo collettivo di operatori italiani del settore dell’orologeria e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi.

Del collettivo fanno parte più di 70 marchi, da chi produce casse, cinturini o movimenti, fino all’orologio completo. L’appuntamento è al Museo delle macchine agricole “Orsi” dalle 15 alle 19. Dalle ore 15.00 alle 16.30 si terrà una tavola rotonda dal titolo “La professione dell’orologiaio in Italia”.

Cosa fare aa Acqui Terme

A Palazzo Robellini, in piazza Levi, oggi è l’ultimi giorno per visitare la mostra personale di Costantino Figini “L’emozione del colore”, La mostra è aperta dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

Fino al 7 gennaio 2024 è aperta al pubblico la mostra “Martini e Melotti – Un arco dello spirito”, negli spazi del Civico Museo Archeologico di Acqui Terme, cui si aggiunge un breve itinerario della città. La mostra è aperta dal martedì al venerdì 10-13.30 e 15.30-19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

Gli altri appuntamenti in provincia di Alessandria

Castelli Aperti, la rassegna che promuove e valorizza le dimore storiche piemontesi. In provincia di Alessandria oggi potete visitare i castelli e dimore storiche di Acqui Terme, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Bistagno, Giarole, Masio, Morsasco, Ozzano Monferrato, Rivalta Bormida, Rosignano Monferrato e Trisobbio. Sul sito di Castelli Aperti trovate tutte le informazion i.

Giornate FAI d'Autunno, l'atteso evento di piazza che il FAI dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Trovate tutti i siti visitabili nella nostra provincia nel nostro articolo e sul sito del FAI.

A Solero c’è “Solero Sport and Fashion”. Una camminata non competitiva in Cittadella, una sfilata, musica e una merenda sinoira uniranno sport, buon cibo, moda e tanto divertimento. L’iniziativa celebra l’arrivo dell’Autunno e sostiene l’associazione ‘Fulvio Minetti’ che da 30 anni opera accanto all’Hospice “Il Gelso” per offrire cure domiciliari, assistenza e sostegno ai malati oncologici. La giornata prende il via in Cittadella ad Alessandria dove alle 14.30 (con ritrovo davanti all’ingresso della fortezza alle 14) partirà una camminata non competitiva lungo un percorso di 10 Km che porterà fino alla piazza di Solero dove, alle 17, si terrà poi una sfilata di outfit di storici negozi sportivi di Alessandria a cura dell’Associazione Cultura Viva con dj set di Luciano Tirelli. Durante la sfilata si potrà gustare la merenda sinoira preparata dalla pro loco e dalle panetterie di Solero che prevede un’offerta minima di 15 euro, che verranno poi interamente destinati all’associazione “Fulvio Minetti”.

Ad Altavilla Monferrato, il Museo del Tramway conclude la stagione estiva con un viaggio nel mondo delle ferrovie. Dalle 10 alle 16, vi aspetta il “Banco di Scambio”, un’esperienza pensata per gli appassionati di modellini ferroviari di tutte le età. Potrete ammirare una grande varietà di modelli, dai treni storici ai moderni capolavori di ingegneria. Ogni modellino racconta una storia, rappresenta un’epoca e incarna l’artigianato e la dedizione dei suoi creatori. L’ingresso è libero.

Ad Alzano Scrivia torna la Castagnata d’autunno. A partire dalle 15 potrete gustare i marroni accompagnati da giochi e animazioni. Dalle 18.30 polenta e trippa per tutti.

A Berzano di Tortona c’è la “Festa del mandorlo e del sol nascente”, una giornata dedicata ad arte, storie, natura, sapori e musica. A partire dalle 7.30 ci sarà un’estemporanea di pittura, che proseguirà per tutta la giornata arricchita da molti eventi collaterali. La prenotazione per l’estemporanea di pittura, per colazione, per il pranzo e per la merenda è obbligatoria al numero 3383755297.

A Casaleggio Boiro, sui laghi della Lavagnina, ultimo appuntamento stagionale con le escursioni alle miniere d’oro e alle eurifonde con la possibilità di provare a cercare il metallo prezioso nei torrenti. Il ritrovo è alle 8 davanti all’unico bar di Casaleggio. Partecipare costa dai 25 ai 35 euro. Per info e prenotazioni contattate: ester@gaia.piemonte.it o chiamate il 339 7288810.

A Conzano ultima giornata per visitare a Villa Vidua la mostra “la materia e il resto” con le opere di Fabrizio Cordara selezionate da Carlo Pesce. L’esposizione è aperta dalle 16 alle 19.

Anche a Morbello si festeggiano le castagne con “Fera à la Costa”, il tradizionale evento autunnale del paese. Dalle 9.30 vi aspetta una giornata ricca di iniziative, tra buon cibo e tanto divertimento.

A Quattordio prosegue, all’Oratorio San Pietro, il “Monferrato Classic Festival”. Alle 17 si esibirà al piano Giovanni Reggio.

A Ponzone continuano le domeniche dell’Autunno Gastronomico. Questa domenica i ristoranti del paese offriranno menu a base di funghi, selvaggina e pietanze tipiche di montagna. Il costo del pranzo sarà di 30 euro, è necessario prenotare.

A San Salvatore Monferrato c’è la Diciottesima edizione della “Gran Castagnata al Parco Torre”, nata nel 2006 per valorizzare il parco e la splendida cornice autunnale che circonda la Torre Paleologa costruita nel 1413 dal marchese Teodoro il Paleologo. Per tutta la giornata, nell’arena del parco vengono disposte le grandi padelle e al centro il falò per la cottura delle caldarroste.

A Rosignano Monferrato, ai saloni Morano prosegue la mostra “Riti Di-vini”. L’esposizione propone immagini legate al tema del vino, dei vigneti ma anche gli oggetti che ne esaltano sapore e bellezza, nutrendo il corpo e l’anima con creazioni che permettono a noi umani di condividere il senso della convivialità attraverso nuove narrazioni e nuovi riti. La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.