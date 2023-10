Rally Terra Sarda: Giacomo Scattolon costretto al ritiro a pochi chilometri dalla fine

PORTO CERVO (SS) – Durante l’ultima fase del Rally Terra Sarda, Giacomo Scattolon, il talentuoso pilota di Casteggio, ha dovuto fare i conti con un imprevisto sfortunato. Mentre il team HK Racing occupava la seconda posizione, la Volkswagen Polo Rally2 ha subito un problema meccanico costringendo Scattolon al ritiro a soli trenta chilometri dal traguardo.

Nonostante la delusione, il pilota pavese ha affrontato la situazione con spirito sportivo. In un’intervista successiva al rally, Giacomo Scattolon ha condiviso a Radio Gold le sfide affrontate durante la gara: “Eravamo secondi in tappa, primi per la Coppa Italia. Abbiamo avuto un problema meccanico, si è rotto un particolare della macchina. C’è rammarico perché mancavano solo tre prove alla fine della gara. Stavamo facendo una buona gara, anche se non era indispensabile vincere l’assoluta, seppur usando gomme usate e cercando di non commettere errori. Eravamo vicini con i primi davanti alla nostra portata, solo a sei secondi”.

Nonostante l’imprevisto al Rally Terra Sarda, Giacomo Scattolon guarda al futuro con determinazione alla Coppa Italia Rally 2023: “Abbiamo preso i punti, ci siamo qualificati alla finale tra tre settimane. Essendo gare così vicine, aspettiamo il momento giusto. Correre in quelle zone mi è sempre piaciuto. Riguardo al Rally del Lazio, ho fatto diverse volte la tappa di Roma: troveremo i più forti d’Italia. Ci saranno solo i primi tre di ogni zona. Le sensazioni sono positive”.

Con la stagione che si avvicina alla sua conclusione, Scattolon si prepara ad affrontare le sfide future con la stessa passione e dedizione che lo contraddistinguono. L’augurio di successo e il sostegno dei suoi fan lo accompagnano in questa avventura, mentre il pilota pavese continua a far brillare la sua stella nel panorama automobilistico italiano.