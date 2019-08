ALESSANDRIA – Duro attacco del Movimento 5 stelle contro la giunta regionale sul tema del trasporto pubblico. Il consigliere in Regione Sean Sacco ha infatti rilevato con amarezza come il consiglio regionale non abbia trovato nemmeno 5 minuti per affrontare i problemi del trasporto pubblico alessandrino. Il Movimento chiedeva alla giunta Cirio un impegno nel valutare con il Comune, i vertici di Amag Mobilità e l’Agenzia della Mobilità piemontese forme di ripristino delle tariffe agevolate per studenti e fasce deboli della popolazione.

Nelle due sedute, una mattutina e una pomeridiana, il tema non è stato affrontato e Sacco rileva quindi come “alle promesse del centrodestra, come prevedibile, non siano seguiti i fatti. E’ questa la considerazione che la Giunta Cirio riserva al territorio alessandrino, in perfetta antitesi con le dichiarazioni di guerra al “torinocentrismo” di solo pochi giorni fa”.

“Così in Consiglio regionale si tornerà a parlare del trasporto pubblico di Alessandria, nella migliore delle ipotesi, a settembre. Quando, cioè, i giochi saranno fatti per gli abbonamenti degli studenti.“