ALESSANDRIA – Anche ad Alessandria sarà in vigore una norma del Decreto Cura Italia che, in materia di multe per violazioni del Codice della Strada, aumenta i giorni di tempo entro i quali poter pagare la sanzione con una decurtazione del 30%: non più 5 ma 30 giorni di tempo.

“In questo caso – sottolinea l’Assessore al Bilancio Cinzia Lumiera – ci tengo a precisare che non si sta parlando delle multe e sanzioni per violazioni di quanto disposto dalle Norme vigenti emanate per l’emergenza Covid-19 e che vietano assembramenti e spostamenti veicolari ingiustificati. Il riferimento è alle sanzioni di carattere “ordinario” per violazioni del Codice della Strada quali, ad esempio, i parcheggi in divieto di sosta o simili”.

Questa misura, qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive, potrà essere ulteriormente estesa con nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

«Più in generale – conclude l’Assessore Cinzia Lumiera – interpretando anche la posizione del nostro Sindaco e della Giunta, auspico che la cittadinanza comprenda il comune sforzo che si sta facendo affinché l’emergenza epidemiologica che ha così duramente colpito il nostro territorio sia fronteggiata anche con l’introduzione di adeguate misure di natura economica. L’Amministrazione Comunale sta facendo la propria parte e le decisioni assunte recentemente dalla Giunta e oggi in Consiglio Comunale sono un’ulteriore conferma. Certo, non posso nascondere la preoccupazione per il nostro Ente Locale e gli Enti Locali italiani in generale. Da qui, l’accorato invito al Governo perché metta in condizioni i Comuni di porre in campo le soluzioni di sostegno economico-finanziario più appropriate per le comunità locali senza che questo comporti ripercussioni negative sui Bilanci comunali, difficilmente rimediabili in una situazione di fuori-uscita dall’emergenza Covid-19 e di ripresa del sistema-Paese che tutti auspichiamo si possa concretizzare al più presto».