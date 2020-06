ALESSANDRIA – Dal Ministero dell’Istruzione arriveranno al Comune di Alessandria circa 840 mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio di 12 edifici scolastici di Alessandria e sobborghi. “Mettere in sicurezza i nostri istituti scolastici è una priorità di questa amministrazione e per questa ragione abbiamo immediatamente partecipato al bando, all’indomani della sua emissione – ha spiegato l’assessore all’Edilizia Scolastica, Silvia Straneo -. Uno dei criteri premianti era la tempestività nella presentazione della domanda oltre che la correttezza formale della stessa: il nostro ufficio Edilizia Scolastica, che tengo a ringraziare, si è da subito attivato per l’elaborazione della pratica ottenendo il miglior risultato su scala regionale: su 13 edifici per i quali è stato richiesto il finanziamento 12 sono stati ammessi al contributo massimo di 70 mila euro per plesso scolastico. Alessandria, quindi, è risultata la città del Piemonte che beneficerà del contributo in misura maggiore”.

I punteggi sono stati attribuiti in base ad alcuni parametri previsti dal bando, afferenti in particolare al livello di progettazione degli edifici, all’anno di costruzione e al numero di studenti per plesso scolastico.

L’investimento complessivo che il Comune effettuerà sugli edifici scolastici di città e sobborghi, inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, è pari a 4 milioni e 30 mila euro. A queste risorse previste dal bando si aggiungeranno 2 milioni 650 mila euro di cofinanziamento di cui il Comune di Alessandria potrà disporre a seguito del decreto ‘Salva Alessandria’.

“Con i fondi del decreto ‘Salva Alessandria’ abbiamo potuto avviare complessivamente questo importante progetto di manutenzione straordinaria per garantire ai ragazzi e alle loro famiglie luoghi sicuri dove formarsi – ha continuato l’assessore Straneo d’intesa con l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini -. Queste ulteriori risorse ministeriali ci consentiranno di poter intervenire con maggior tranquillità. Gli interventi sono già stati tutti calendarizzati fra il 2021 e il 2022. L’avvio della fase progettuale è prevista in questo secondo semestre del 2020, in modo da poter far partire i cantieri con l’inizio del nuovo anno. La sinergia forte fra gli assessorati e gli uffici della Direzione Lavori Pubblici ha consentito di concretizzare questo importante risultato per la nostra comunità, condividendo fra vari settori coinvolti la necessità e l’urgenza di questi interventi, anche con l’inserimento dei medesimi nell’ambito del Programma delle opere pubbliche 2020-2022″.

Di seguito la tabella con tutte le scuole coinvolte e le cifre erogate