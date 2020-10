PIEMONTE – “Il Piemonte non è stato ad aspettare lo Stato ma rispetto a febbraio ad oggi ha attivato un meccanismo per cui ora abbiamo le aziende con 40 mln dpi tra mascherine e dispositivi di protezione individuale già stipati per l’emergenza, 20 mln li abbiamo comprati noi come Regione pronti a intervenire se mancassero“. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo in studio durante il Tgr del Piemonte.

“I laboratori ne ho ereditato due, oggi sono 28, a febbraio facevamo 120 tamponi al giorno oggi ne facciamo 10 mila e 11 mila sono quelli che dovrebbero essere fatti secondo i parametri nazionali – ha proseguito – da febbraio ad oggi 2503 persone che oggi lavorano nei Sisp, nelle Usca, sono medici, infermieri, oss, tutto per dare un maggior supporto di personale e supplire ai tagli del passato“.

“E, infine – ha concluso Cirio – i posti in terapia intensiva: ne avevamo 327 a febbraio oggi in quelli di emergenza siamo pronti ad averne 614, cioè li abbiamo quasi raddoppiati non aspettando quelli dello stato che non sono ancora partiti ma da buoni sabaudi lavorando e facendoceli come Piemonte“.

Cirio è anche intervenuto sulle polemiche legate all’assessore alla Sanità Luigi Icardi: “Non ho commissariato nessuno. Faccio il presidente della Regione e sono abituato a lavorare con tutti, con la mia squadra, con i miei assessori perché di fronte all’emergenza non si fa il calcolo delle competenze, ci si mette tutti in pista e si dà tutti il massimo“. Il Presidente ha replicato così a chi sostiene che dopo le polemiche dei giorni scorsi avrebbe commissariato l’assessore. “L’ho fatto a febbraio con l’emergenza Covid, poi con l’emergenza alluvione e ora ancora con questa nuova emergenza“, ha precisato il governatore piemontese.