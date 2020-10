ITALIA – “Le ennesime sterili polemiche di chi ieri accusava il governo di derive liberticide e oggi lo critica per aver chiuso troppo poco, non servono al Paese e non aiutano a perseguire l’obiettivo prioritario di contenere la diffusione della pandemia da Covid 19″. Lo ha sottolineato il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro: “E’ invece il momento della massima unità d’azione istituzionale per dare un messaggio forte e autorevole ai cittadini. Istituzioni unite, fattiva collaborazione e responsabilità individuale ai massimi livelli sono fondamentali per superare la seconda ondata del Covid”.