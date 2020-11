PIEMONTE – È un coro di critiche quello che si alza forte dai banchi dell’opposizione della Regione Piemonte. Critiche che vanno a colpire il progetto di Web Tax proposto dalla Giunta guidata da Alberto Cirio e da presentare a livello nazionale. Il governatore propone, per aiutare il piccolo commercio messo in difficoltà dalle chiusure per fronteggiare il diffondersi del Covid-19, una tassa ai colossi del web pari al 15% che diventa del 30% in caso di ulteriori lockdown.

“Ma quale tassa piemontese per Amazon. Ecco in scena l’ennesimo bluff. Cirio si occupi del Piemonte, e con i suoi poteri ordinari eviti nuovi lockdown. Evitiamo di prendere in giro i commercianti”, hanno dichiarato i Presidenti dei Gruppi di Opposizione in Consiglio regionale Gallo, Sacco, Giaccone, Grimaldi e Magliano.

“Il Presidente Cirio lasci al livello nazionale gli interventi fiscali, anche perché la sua proposta di modifica alla web tax arriva davvero fuori tempo massimo, difficilmente applicabile retroattivamente a questo lockdown. Per fortuna il Governo sta già intervenendo nell’ambito di norme nazionali e europee, con la legge di Bilancio di quest’anno”, hanno aggiunto i Presidenti dei Gruppi di opposizione. Che poi concludono: “La conferenza stampa della Giunta di centrodestra è l’ennesimo annuncio al quale non seguirà alcun risultato concreto e che, purtroppo genererà solo aspettativa. E’ un modo per spostare l’attenzione dai problemi del territorio piemontese, problemi che Cirio, invece, dovrebbe impegnarsi a risolvere”.