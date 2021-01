ROMA – “Il governo si conferma incapace, pericoloso e arrogante anche sul tema del deposito nazionale di rifiuti radioattivi in Piemonte, e a nulla servono le ridicole spiegazioni delle ultime ore“. L’attacco arriva dal leader della Lega Matteo Salvini che critica il Governo dopo la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari.

“Il Governo non ha consultato gli enti locali (che in qualche caso avrebbero preso in considerazione l’idea, anche per ottenere compensazioni economiche) e dopo un lunghissimo silenzio i cittadini scoprono che potrebbero ritrovarsi le scorie anche in zone ad alta densità agricola o industriale. Sinistra, Conte e M5s fanno male al Piemonte e a tutta Italia: perché non si preoccupano di erogare i fondi di compensazione del nucleare che in Piemonte attendono da troppo tempo?”, ha concluso il leader leghista.

Ma sono in molti, e soprattutto sui social, a criticare il numero uno del Carroccio. Soprattutto dopo che le stesse identiche parole, cambiando unicamente il nome della regione interessata dalla possibilità di ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, sono state inviate a pioggia ai vari organi di stampa regionali. In sintesi Salvini dove prima metteva Piemonte ha successivamente messo Toscana, Sardegna, ecc. A sottolineare la gaffe del leader della Lega i vari gruppi del M5s e del Pd territoriale che hanno definito “sciacallaggio mediatico” da parte sua. Su Ansa, ad esempio, potete leggere il comunicato dedicato alla Toscana,