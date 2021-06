Ravetti e il consiglio comunale aperto su Solvay: “Peccato escludere parlamentari e consiglieri regionali”

ALESSANDRIA – Continuano le polemiche attorno al consiglio comunale aperto convocato per questo martedì sera alle 20.30 sulle questioni ambientali collegate alla Solvay. È il consigliere regionale del PD, Domenico Ravetti, a intervenire rammaricato per l’esclusione dalla discussione dei parlamentare e consiglieri regionali alessandrini.

“Leggo che è stato convocato per questa sera il Consiglio Comunale “aperto” di Alessandria per discutere delle problematiche relative alle produzioni industriali della Solvay di Spinetta Marengo. Scorrendo l’elenco degli invitati noto la scelta di escludere dal dibattito i Consiglieri regionali e i Parlamentari del territorio che hanno specifiche competenze sul tema almeno per quanto riguarda le leggi o la programmazione degli obiettivi da affidare agli Enti strumentali. Un vero peccato“. “Per quanto mi riguarda – conclude Ravetti – avrei colto questa opportunità per esprimere la mia posizione sulla vicenda a tutela degli interessi dei cittadini. Mi dispiace perché ritengo che temi tanto importanti debbano essere affrontati insieme”.