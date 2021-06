Valenza non sarà citta creativa Unesco: battuta da Como e Modena. Oddone: “Ci riproveremo nel 2023”

VALENZA – Valenza non figurerà tra le città creative Unesco italiane di quest’anno. Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale per l’Unesco ha infatti scelto Como e Modena per rappresentare l’Italia. Una esclusione questa che non spaventa il sindaco Maurizio Oddone, secondo cui la sconfitta “deve essere letta come un’occasione per migliorare. L’auspicio è che si ripeta il percorso di Como che nell’ultima tornata si vide passare avanti Biella e oggi ha raggiunto questo bel risultato“.

Il primo cittadino attende ora di capire “le motivazioni per le quali la nostra candidatura non è stata scelta, comprendere se ci sono stati errori nella procedura o nell’impostazione, per ripresentare con maggiori possibilità la candidatura della Città di Valenza nel 2023. A parte lo specifico della candidatura Unesco resta il buon lavoro fatto in sinergia dall’Amministrazione Comunale, insieme a Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, associazioni imprenditoriali e di categoria, mondo della scuola e della formazione, fondazioni ed istituti bancari, che trova un suggello nel Patto per Valenza che non può non essere un propulsore, a prescindere dalla candidatura a Città Unesco per il Design, per altre iniziative e per lo sviluppo di un Sistema Valenza.”