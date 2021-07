PIEMONTE – Il Movimento Progetto Piemonte si schiera a favore dell’iniziativa promossa a livello nazionale dal Partito Radicale e dalla Lega per il referendum sulla Giustizia. Il presidente Massimo Iaretti, consigliere comunale a Villamiroglio, e Luigi Cabrino, consigliere comunale a San Giorgio Monferrato, hanno firmato sabato scorso a Casale Monferrato per tutti i sei referendum: riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, responsabilità diretta della Magistratura, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino.

Il Movimento Progetto Piemonte, si legge in una nota, ritiene che tutti i quesiti referendari siano assolutamente da sostenere e che qualunque sia il loro esito non vadano ad intaccare, anzi a rafforzare, quelle garanzie di indipendenza e di autonomia del Magistrato previste dalla Carta Costituzionale. “L’iniziativa referendaria è anche uno stimolo al Parlamento a porre fine ad un dibattito che si protrae da anni e, naturalmente, deve essere uno stimolo per risolvere anche l’altro grande problema, quello della giustizia civile e dei suoi tempi eterni. Come Movimento Progetto Piemonte rivolgiamo un invito a tutti coloro che ci sono vicini, consiglieri comunali e non, aderenti a liste civiche ed al mondo autonomista, affinché sostengano con la firma di sottoscrizione questa campagna referendaria alla quale è prossima la nostra adesione, non escludendo anche di organizzare iniziative sul territorio”, ha invece detto il presidente Massimo Iaretti.