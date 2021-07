Fornaro (LeU): “Green Pass è la via maestra, basta sproloqui su inesistenti attenti alle libertà”

ITALIA – Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro ha sottolineato l’importanza del Green Pass per rafforzare la campagna vaccinale: “Quelli che sproloquiano di inesistenti attentati alle libertà individuali farebbero meglio a sostenere e promuovere la campagna vaccinale” ha sottolineato Fornaro “un uso intelligente e largo del Green Pass proposto dal Governo è la via maestra per contenere la diffusione della variante Delta del covid ed è anche un ulteriore stimolo a vaccinarsi. Se avessimo già raggiunto l’obiettivo di vaccinare tutti gli italiani non dovremmo ascoltare discorsi, critiche strumentali e appelli pensati solo per raccogliere qualche consenso dei no-vax. E’ la scienza a dirci che il vaccino è l’unica strumento per sconfiggere la pandemia”.