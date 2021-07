Scuola in Piemonte, sindacati: “Campagna di informazione su screening e serve più personale”

PIEMONTE – In una nota congiunta i segretari regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua hanno commentato positivamente la presentazione della seconda edizione del progetto Scuola Sicura. “Abbiamo avuto la conferma dell’adesione elevata alla campagna vaccinale del personale della scuola (l’87%, ndr), dati che smentiscono tutte le speculazioni fatte negli ultimi giorni sul personale”. Le parti sociali hanno poi ribadito “due principi imprescindibili e irrinunciabili”: “La tutela della salute e della sicurezza per il personale e gli studenti garantita allo stesso modo e in ogni sede nel territorio regionale oltre alla continuità di ogni azione e programma”.

Rispetto allo screening e al contact tracing, inoltre, Cigl, Cisl e Uil hanno invocato “una ampia campagna di informazione nelle famiglie e tra il personale, oltre a un coordinamento con tutte le strutture regionali per attuare tutte le strategie necessarie. Abbiamo segnalato le difficoltà delle zone a rischio e la necessità di supporti organizzativi ed economici ai nuclei famigliari più deboli. Occorre investire risorse finanziarie e mettere a disposizione altro personale, prevedendo un aumento mirato per personale con mansioni tecniche di supporto e dare garanzia del miglior finanziamento a ogni singola scuola” hanno infine sottolineato le parti sociali.