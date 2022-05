Elezioni Alessandria: ecco la lista dei candidati consiglieri della Lega. Sabato la presentazione

ALESSANDRIA – Saranno il Capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, on. Riccardo Molinari, e il Sindaco di Alessandria e candidato Sindaco di tutto il centro-destra, prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, a presentare, sabato 21 maggio alle 18 in Piazzetta della Lega, i candidati e le candidate della Lega Salvini Piemonte al consiglio comunale di Alessandria alle elezioni del prossimo 12 giugno.

Per la Lega saranno inoltre presenti il consigliere regionale e segretario provinciale Daniele Poggio e l’on. Lino Pettazzi, sindaco di Fubine Monferrato. Sarà un’occasione per approfondire idee e progetti della Lega per la crescita di Alessandria nei prossimi cinque anni, e per conoscere personalmente i componenti della lista. Contestualmente saranno anche presentate le altre liste della coalizione di Centro Destra, e sono previsti interventi di: Federico Riboldi (segretario provinciale Fratelli d’Italia), Alessandro Traverso (coordinatore cittadino Fratelli d’Italia), on. Paolo Zangrillo (coordinatore regionale Forza Italia) e Davide Buzzi Langhi (coordinatore cittadino Forza Italia), Piercarlo Fabbio (commissario provinciale Udc Libertas), Silvia Straneo (componente direttivo cittadino Cuttica per Alessandria), Mauro Morando (coordinatore Per la Nostra Città).

Ecco l’elenco dei candidati della lista Lega Salvini Piemonte e i loro identikit:

1-Vittoria Poggio

2-Gian Paolo Lumi,

3-Evaldo Pavanello,

4-Piervittorio Ciccaglioni,

5-Cinzia Lumiera,

6-Mattia Roggero,

7-Lorenzo Iacovoni,

8-Danilo Autano,

9-Simonetta Bovone,

10-Chiara Buzzi,

11-Pierpaolo Guazzotti,

12-Giovanni Ravazzi,

13-Daniela Ruffato,

14-Piero Castellano

15-Cristina Antoni,

16-Alessandro Carlo Alberto Rolando detto Ronny,

17-Monica Bogliolo,

18-Federica Egle Emilia Borromeo,

19-Maria Carmela Calabrese detta Marisa,

20-Beatrice Cremon,

21-Laura D’Anna,

22-Giuseppe Farina,

23-Enrico Fracchia,

24-Cosimo Galiano,

25-Giulia Gallina,

26-Francesca Landolfi,

27-Paola Pampirio,

28-Bruno Pascolo,

29-Lorenzo Pinton,

30-Claudio Prigione,

31-Giulio Fabio Segati,

32-Fabio Vaccari.