Nuovo ospedale Alessandria, M5S replica all’assessore Icardi: “I finanziamenti non sono certi ma valutabili”

ALESSANDRIA – Nuovo capitolo del dibattito politico scatenato dal nuovo ospedale di Alessandria. Il Movimento 5 Stelle ha infatti controreplicato all’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi che, proprio ai microfoni di Radio Gold, aveva rassicurato rispetto ai finanziamenti per l’opera: “La Giunta regionale continua a spostare la soglia del ridicolo. Eravamo già a conoscenza della loro inadeguatezza a governare il Piemonte, ampiamente dimostrata in 2 anni e mezzo di ostinato immobilismo. Non sapevamo invece che non si degnassero neanche di leggere gli atti. Ma le sorprese non mancano mai” ha sottolineato il consigliere regionale pentastellato Sean Sacco.

“L’assessore alla Sanità Icardi infatti, rispondendo alle nostre richieste di chiarimenti sui finanziamenti che la Giunta dà già per assegnati, ha citato il DPCM 79 del 4 febbraio 2021. Effettivamente il nuovo nosocomio alessandrino rientra in un lungo elenco presente nell’atto, ma non si tratta di opere finanziate, bensì di opere definite “valutabili” dall’Inail, l’ente erogatore delle risorse. Scomodiamo la Treccani per il significato di “valutabile”: “che può essere valutato”. I finanziamenti, checché ne dica Icardi, al momento non sono certi. D’altronde come si fa a finanziare un progetto se il progetto ancora non esiste e l’area in cui realizzare l’ospedale non è stata ancora scelta? Icardi ci chiede inoltre di suggerirgli qualche soluzione che consenta di costruire gli edifici partendo dai tetti, ironizzando sulle nostre richieste di una maggiore velocità nella realizzazione di un ospedale che ancora le destre non sanno dove realizzare. L’assessore è dotato di fantasia, un bellissimo valore aggiunto, peccato siano fantasiose anche le sue affermazioni sui finanziamenti già portati a casa dalla Regione. Icardi pensi a presentare un progetto serio e a superare la valutazione di compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’investimento, poi un modo per costruire l’ospedale lo troveremo. Anche partendo dai tetti” ha concluso il politico alessandrino.