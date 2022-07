Giunta Abonante: Marina Cornara, di Alessandria Civica, la possibile sorpresa al posto di Ivaldi

ALESSANDRIA – Il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha definito la nuova giunta. Lunedì, come ha annunciato oggi lo stesso primo cittadino in un post, saranno svelati i nomi della squadra di governo del capoluogo. Al momento non è possibile svelare la completa composizione ma in queste ore è emersa una significativa novità.

A rappresentare Alessandria Civica, infatti, potrebbe essere Marina Cornara e non Gianni Ivaldi. Rispetto alla nota diramata venerdì sera dopo una assemblea interna dove la lista esplicitava il nome dell’attuale presidente del Cissaca, il più votato al primo turno, in queste ultime ore proprio Alessandria Civica ha messo sul tavolo anche il nome della professoressa Cornara, insegnante di scuola superiore e candidata più votata al primo turno (con 133 preferenze, ndr), una mossa che rappresenta un significativo segnale di apertura verso il sindaco per favorire il raggiungimento della parità di genere nella giunta.

Potrebbe essere stata questa la mossa decisiva per consentire al sindaco Abonante di far incastrare tutti i pezzi di un complicato mosaico che proprio lunedì sarà svelato.

Nel frattempo, infine, emerge un’altra notizia rispetto al Partito Democratico: difficilmente la prima forza cittadina sarà rappresentata in giunta da quattro esponenti. Oltre ad Enrico Mazzoni e a Vittoria Oneto, quindi, per la terza casella restano in corsa Irene Molina e Daniele Coloris, con la prima in lieve vantaggio.

Confermato, infine, per i Moderati Claudio Falleti mentre, negli altri ruoli, Marica Barrera (lista Abonante per Alessandria) e Michelangelo Serra (M5S).