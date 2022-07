Crisi di Governo: Cirio non firma l’appello dei sindaci ma è favorevole al Draghi bis senza M5S

PIEMONTE – Secondo l’agenzia AdnKronos i governatori regionali di Forza Italia, quindi anche quello del Piemonte Alberto Cirio, non sarebbero intenzionati a firmare l’appello dei sindaci a favore di Draghi perchè non vogliono “strumentalizzare le istituzioni”, ma sono in piena sintonia con la linea del partito azzurro, ovvero, pronti a rinnovare il loro sostegno al premier che può andare avanti senza il Movimento 5 Stelle, o comunque senza quegli esponenti pentastellati d’accordo con la linea dura del presidente Giuseppe Conte.

Già ieri Alberto Cirio aveva espresso la sua valutazione sulla vicenda.