Lega di Novi Ligure: Edoardo Moncalvo nuovo segretario cittadino

NOVI LIGURE – Edoardo Moncalvo è il nuovo segretario della Lega di Novi Ligure. Giovedì il congresso cittadino del partito ha indicato la figura di Moncalvo all’unanimità. Contestualmente è stato eletto il nuovo direttivo cittadino, costituito da Luisa Baruffa, Francesco Maria Bianchi, Mike Gjeli e Lorenzo Marchetti. Edoardo Moncalvo, 26 anni, laureando in Giurisprudenza, è stato collaboratore del Gruppo Lega Salvini in Regione Piemonte, e assessore al Bilancio del Comune di Novi Ligure. Nei prossimi mesi avrà il compito di preparare il percorso che porterà alle elezioni comunali di Novi Ligure del 2023.

“Ringrazio il congresso per la fiducia accordatami” ha dichiarato il neo segretario cittadino – “e da subito ci mettiamo, tutti insieme, al lavoro per incrementare il più possibile il numero di tesserati e la partecipazione, ampliando l’orario di apertura della sede e organizzando banchetti e gazebo nei quartieri ogni settimana. La Lega è partito di popolo, deve stare tra la gente, e ascoltarne esigenze e bisogni: tutti i tesserati saranno coinvolti in tavoli tematici e gruppi di lavoro per elaborare proposte sul programma elettorale per il 2023. Altro obiettivo fondamentale è riuscire ad organizzare la prima Festa della Lega di Novi Ligure. Abbiamo, qui vicino a noi, l’esempio straordinario della Festa di Capriata d’Orba, che tra l’altro si terrà proprio la prossima settimana, ed è da tantissimi anni un punto di riferimento per militanti, simpatizzanti ed elettori del Piemonte e della Liguria”.

Al congresso cittadino della Lega di Novi Ligure erano presenti il commissario provinciale (e consigliere regionale) Daniele Poggio, e ha portato i suoi saluti e gli auguri di buon lavoro l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario regionale del Piemonte.