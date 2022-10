Allontanamento Zero. Frediani, Bertola (M4O): “Approccio ideologico che rischia di danneggiare minori e famiglie”

PIEMONTE – Anche ai consiglieri regionali del Movimento 4 Ottobre Piemonte, Francesca Frediani e Giorgio Bertola, non piace il ddl Allontanamento Zero, approvato ieri in Regione con i voti della maggioranza. Secondo i consiglieri di opposizione “la destra” avrebbe affrontato il delicatissimo tema degli affidi dei minori con un “approccio decisamente ideologico”.

“Questo provvedimento – scrivono Francesca Frediani e Giorgio Bertola – delegittima il lavoro dei servizi sociali e svilisce il ruolo delle famiglie affidatarie per consacrare il legame di sangue quale unico sistema per crescere ed allevare i propri figli. Purtroppo la realtà è spesso ben diversa e lo sa bene anche l’Assessore Caucino: l’affido può rappresentare talvolta l’unica ancora di salvezza per tutti quei minori che vivono situazioni di grave disagio, di maltrattamenti e violenza di cui, purtroppo, la cronaca nera si occupa frequentemente.

Nonostante un imponente e propositivo lavoro nelle Commissioni ed in Aula, nonostante l’audizione di decine di soggetti che operano ogni giorno sul campo e nonostante gli spiragli che aveva lasciato intravedere l’assessore alla famiglia, la legge entrerà in vigore senza grandi correzioni, neanche sulla definizione “Allontanamento Zero”, così lapidaria e fuorviante rispetto al reale contenuto del provvedimento. Zero sono le speranze che rimangono a tutti quei minori che avrebbero diritto ad interventi seri, efficaci e mirati, senza pregiudizi ed ideologie sottostanti. La destra è rimasta sorda a tutto e a tutti, ancorata agli slogan su Bibbiano, nonostante i fatti abbiano smentito drasticamente la narrazione di un “Piemonte orco”, che strappa con violenza i figli alle famiglie. Avremmo potuto consegnare ai piemontesi uno strumento valido a migliorare il delicato sistema degli affidi e utile ad assistere le famiglie in difficoltà. Ci abbiamo anche creduto, ma al posto di una buona legge ci ritroviamo una bandierina con il vessillo di Lega e Fratelli d’Italia” .