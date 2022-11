Anniversario alluvione Alessandria, sindaco: “Ricordiamo chi ha perso la vita e chi ha portato aiuto”

ALESSANDRIA – Con un post sui social il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ha ricordato l’alluvione del 1994, oggi che ricorre il 28^ anniversario.

“Verso l’ora di pranzo iniziò il dramma per la nostra città. Zona piscina, Orti, Astuti, San Michele furono invasi da acqua e fango e pagarono il prezzo più alto. Nei giorni successivi iniziò la ripartenza di Alessandria grazie alla forza dei suoi abitanti e agli aiuti che arrivarono da ogni parte d’ Italia. Oggi ricordiamo le persone che hanno perso la vita in quella occasione e tutti coloro che hanno portato aiuto e soccorso quel tragico 6 novembre”.

Come aveva già fatto venerdì ai microfoni di Radio Gold, Abonante ha poi confermato l’impegno dell’amministrazione nel “recuperare risorse” per “seguire le indicazioni dell’Autorità di Bacino che nel maggio di quest’anno ha indicato le opere necessarie per mettere in sicurezza Alessandria. Ci siamo attivati presso la Regione e lo Stato affinché si proceda senza perdere tempo”.