Lino Pettazzi neo segretario provinciale della Lega. Molinari: “Grande prova di unità”

ALESSANDRIA – Lino Pettazzi, sindaco di Fubine Monferrato (e parlamentare dal 2018 al 2022), è il nuovo segretario provinciale della Lega di Alessandria, eletto in maniera unitaria dagli iscritti sabato pomeriggio durante il Congresso provinciale svoltosi al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.

Pettazzi subentra a Daniele Poggio, consigliere regionale che ha guidato il partito in provincia di Alessandria dal 2016, a cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto.

Sabato è stato contestualmente eletto il nuovo Direttivo provinciale della Lega, che è così composto:

Fabrizio Amatelli, Rossana Boldi, Emiliano Darone, Primo Forlini, Marisa Franco, Cinzia Lumiera, Paolo Patrucco, Mattia Roggero, Domenico Franco Saporito, Claudio Scarsi.

Lucido e appassionato, al congresso provinciale di Novi Ligure, l’intervento dell’on. Riccardo Molinari, coordinatore regionale del partito, oltre che capogruppo dei Deputati della Lega a Montecitorio: “La Lega Piemonte – commenta – sabato ha eletto due segretari provinciali, Lino Pettazzi ad Alessandria e Giorgio Maria Bergesio a Cuneo, in un contesto di grande dialogo e coesione. Due candidature unitarie che sono l’ennesima prova di grande maturità. L’unità è la nostra forza, insieme alla capacità di ascolto della nostra gente, e alla determinazione nel rappresentarne le istanze, grazie ad una presenza capillare e strutturata sul territorio. La Lega è da sempre il partito delle comunità locali, e della buona amministrazione, quotidiana e concreta. Dobbiamo tornare consapevoli della nostra grande forza: siamo partito post ideologico, delle identità, dell’autonomia, dei territori, della difesa del lavoro e dei diritti sociali. Se in provincia di Alessandria alle elezioni politiche abbiamo ottenuto un risultato fra i migliori del Paese è perché qui abbiamo sempre lavorato in questo modo”.

“Ringrazio tutti gli iscritti per la fiducia accordatami – sottolinea il neo segretario provinciale alessandrino Lino Pettazzi -, e garantisco fin d’ora il massimo impegno, mio e del Direttivo, perché la Lega, dopo anni complicati per le vicende che ben conosciamo legate alla pandemia, torni più che mai tra la gente, là dove siamo nati. La Lega è il partito degli amministratori locali che rappresentano al meglio la loro comunità, poichè ne sono parte viva e integrante: lavoreremo da subito fianco a fianco con i nostri sindaci, per dare voce alle esigenze di ogni paese e città della nostra provincia. E naturalmente ci mettiamo subito al lavoro anche sul fronte delle Feste della Lega di Fubine Monferrato e di Capriata d’Orba, da sempre nostri fiori all’occhiello”.