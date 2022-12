Distretto Commercio, Pd: “La Lega ne rivendica la primogenitura, è segno di debolezza”

ALESSANDRIA – La capogruppo del Pd Rita Rossa e il segretario alessandrino Rapisardo Antinucci hanno replicato alla Lega rispetto alle dichiarazioni sul Distretto Urbano del Commercio.

“La Lega alessandrina ha scoperto il valore della continuità amministrativa e la evoca anche oltre la sua effettiva concretezza. Un tema, quello della continuità, che i suoi esponenti, quando amministravano la città, non solo non erano pronti a riconoscere ma demonizzavano”.

“È ben vero che l’amministrazione Cuttica ebbe l’idea di partecipare al bando regionale per i distretti del commercio ma la stesura e la realizzazione del progetto è stata frutto del lavoro prezioso delle Associazioni di categoria del Commercio insieme con il Sindaco Giorgio Abonante e la vicesindaca Marica Barrera. Uno dei primi tavoli operativi, appena insediati, è stato proprio quello del Duc, un progetto che, di fatto, aveva il nome ma a cui mancavano scelte e contenuti. C’è, tuttavia, una dimensione politica nelle parole degli esponenti della Lega che non va taciuta”.

“Infatti l’urgenza di rivendicare una primogenitura esclusiva e l’insistenza a dipingere il sindaco, la sua giunta e la maggioranza come scolaretti da ammonire, quasi fossero inconsapevoli del lavoro amministrativo, non solo è stucchevole ma rivela la debolezza della Lega, alleggerita del suo 30% e ancora stordita per una sconfitta tanto cocente. Che bisogno c’è di continuare ad alimentare il racconto di risultati e successi da attribuire a chi ha perso le elezioni e che nella competizione con la proposta guidata da Abonante risulta ancora poco credibile, visto il clima di condivisione e sostegno di cui gode Abonante? Bene che ci siano concordia e rispetto istituzionale ma non si stravolga la realtà”.