Decesso dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso, Pd: “Tutela sanità pubblica da riportare al centro del dibattito”

NOVI LIGURE – “Riportiamo al centro del dibattito politico il tema della Sanità Pubblica”. Così il Partito Democratico ha commentato la vicenda della 76enne mancata poco dopo essere stata

dimessa dal Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo di Novi. “Questa storia ci riporta purtroppo alla drammaticità della situazione della sanità piemontese e in particolare della provincia di Alessandria”.

“Il tema per noi non è dare colpe, a questo ci penserà la magistratura: per noi diventa essenziale riportare al centro del dibattito politico la tutela della sanità pubblica. Questo significa investire in medici che siano strutturati nei presidi ospedalieri, superare l’emergenza del personale, favorire il ritorno ad un servizio sanitario nazionale che non sia semplicemente legato alla grande professionalità di chi lavora nei nostri ospedali spesso in condizioni di grande difficoltà, ma che sia strutturalmente funzionante”.

“Oggi è più che mai urgente riportare a standard di eccellenza la nostra sanità e ciò può accadere solo con una forte assunzione di responsabilità della politica con una netta inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni”.