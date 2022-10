Il Derthona Basket ancora a fianco dell’Airc con la campagna #nastrorosa

TORTONA – Ottobre è il mese della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno, il 2022 segna i trent’anni della ‘Breast Cancer Campaign‘, la campagna globale sulla tematica ideata da Evelyn H. Lauder e simboleggiata dal nastro rosa. Una sfida sempre attuale, che vede Fondazione AIRC impegnata in prima linea da tempo per migliorare le condizioni di salute delle donne colpite da questa malattia.

Fondazione AIRC è stata molto attiva nel corso del mese per promuovere una serie di iniziative volte a sensibilizzare sulla tematica, sfruttando anche la collaborazione con i numerosi partner di alto livello: The Estée Lauder Companies Italia, LA7, Acqua Vitasnella, ALDI, AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio), ANCI, Chiquita, Interflora, Ralph Lauren e molti altri ancora. Il Derthona Basket, anche quest’anno, scende in campo a supporto del Comitato Piemonte Valle d’Aosta di Fondazione AIRC attraverso l’omaggio della spilletta del #nastrorosaAIRC a tutti gli spettatori presenti il 30 ottobre al PalaEnergica Paolo Ferraris per la partita contro l’Umana Reyer Venezia.

Come nel mondo dello sport e della pallacanestro, fare squadra e condividere gli stessi valori e ideali è decisivo per vincere questa delicata e importante sfida: per questo il club ha nuovamente aderito con entusiasmo alla campagna #nastrorosa AIRC, contribuendo così alla raccolta fondi utile per continuare la ricerca e la prevenzione contro il tumore al seno. Una partita dal grande fascino, una finalità benefica: ingredienti importanti per essere tutti presenti alla gara in programma alle 17.30 di domenica 30 ottobre.

Foto Ufficio Stampa Derthona Basket