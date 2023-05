Bertram Derthona in semifinale playoff: Trento domata in gara 4. Ora la sfida alla Virtus Bologna

TRENTO – Missione compiuta. Questa volta Bertram Derthona non ha sbagliato e, in gara 4 dei quarti playoff, è riuscita a piegare Dolomiti Energia Trentino per 82-81. I leoni hanno costruito il successo nel secondo e terzo quarto, stringendo i denti negli ultimi 10 minuti al tentativo di rimonta dei padroni di casa.

La squadra di coach Ramondino ha quindi staccato il pass per le semifinali playoff, dove incontrerà Virtus Segafredo Bologna, capace di sbarazzarsi in tre gare di Brindisi. Tra le prime quattro squadre in Italia c’è anche quella tortonese, un altro ragguardevole traguardo centrato dalla società bianconera che continua a stupire.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket.

Primo quarto complesso per la Bertram, che subisce la presenza e l’intensità di Trento: le giocate di Udom, Grazulis e Spagnolo guidano la formazione di casa all’allungo sul 27-19 del 10’. In avvio di seconda frazione, il Derthona alza il livello della propria difesa e trova buona fluidità in attacco: con un parziale di 1-12, la squadra allenata da Ramondino opera il sorpasso (28-31 al 15’). Sono le folate di Daum e Macura – in sequenza – ad alimentare il momento favorevole ai Leoni, prima del parziale rientro dei padroni di casa: all’intervallo è 39-44.

Al rientro dagli spogliatoi la Bertram prova a piazzare la spallata decisiva, trovando in Christon e Cain i finalizzatori delle giocate che valgono il 47-59 del 24’. Nelle battute finali del periodo, Trento cerca di ricucire il gap, ma il Derthona risponde colpo su colpo e alla terza sirena è avanti 59-70. I canestri di Spagnolo e Udom riavvicinano la Dolomiti Energia nella fase iniziale dell’ultimo quarto: il break di 11-1 dei primi tre minuti vale il 70-71 del 34’. La formazione allenata da Molin impatta poi la gara a 76 (al 36’) con la tripla di Udom, dando così vita a un nuovo finale in volata tra le due squadre. Le ultime azioni sono emozionanti, si assiste a sorpassi e controsorpassi, fino ad arrivare all’81-82 siglato dai liberi di Christon a 20 secondi dal termine. L’ultimo possesso offensivo di Trento è nelle mani di Spagnolo, che subisce fallo e fa 0/2 ai liberi: la lotta a rimbalzo premia i padroni di casa, che però non realizzano. La Bertram raggiunge così le semifinali playoff per il secondo anno consecutivo.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: “Un’altra partita durissima come ci aspettavamo, per cui dobbiamo essere davvero orgogliosi di avere legittimato il passaggio del turno vincendo in trasferta. Nelle due gare di Trento c’è stato un clima straordinario, di grande sostegno e supporto alla squadra. A livello tecnico abbiamo fatto fatica in attacco, prima di prendere un vantaggio buono come in gara 3. In quel momento, più anche che in gara 3, Trento ha fatto delle grandi giocate per rimettersi in partita e passare in vantaggio. Tutti questi aspetti ci devono rendere contenti e farci mettere nella prospettiva di approcciarci alla semifinale per il secondo anno consecutivo”.

Foto Ufficio Stampa Derthona Basket