ALESSANDRIA – Il Consiglio direttivo del comitato Regionale del Piemonte ha disposto di posticipare la data di inizio dei campionati e dei tornei dei campionati regionali sotto la Lega Nazionale Dilettanti a sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022. I campionati che saranno posticipati a quelle due date sono quelli di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria.

Per quanto riguarda i settori giovanili le date rimangono quelle del 5 e 6 febbraio, valide anche per eventuali recuperi di partite saltate a causa del Covid-19. Resta invece confermata la data di partenza del campionato d’Eccellenza che riprenderà in data 23 gennaio con la prima giornata di ritorno. Queste le decisioni a seguito anche delle difficoltà da parte delle società legate al protocollo “return to play” per gli atleti risultati positivi al Covid 19. Le giornate di partenza iniziali dovevano essere quelle del 9 e 10 gennaio.