NOVI LIGURE – Ancora una volta il calcio fa rima con solidarietà. Parent Project, l’associazione di pazienti e genitori di bambini e ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne e Becker, organizza la nuova edizione della partita di calcio amichevole “Un Gol nel tuo Cuore”, in programma domenica 9 giugno, dalle 18, allo stadio “Costante Girardengo” di Novi Ligure.

L’evento nasce grazie alla collaborazione con l’Associazione Sportiva Novese Calcio, la Città di Novi Ligure e la Nazionale Italiana Artisti TV, in occasione del centenario della storica Società Novese.

Un appuntamento speciale che si inserisce nel calendario del Centenario della nascita di Fausto Coppi curato dalla Città di Novi Ligure.

La Nazionale Italiana Artisti TV si confronterà in campo in un incontro triangolare con una formazione mista della Novese Calcio e con la formazione “Amici di Parent Project”, composta da volontari e sostenitori di Parent Project.

L’obiettivo di questa grande giornata sportiva all’insegna del divertimento e della solidarietà sarà quello di raccogliere fondi a sostegno di Parent Project. Nello specifico, le donazioni raccolte andranno a contribuire al progetto “Programma di fisioterapia motoria e respiratoria a domicilio rivolto ai pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker residenti in Piemonte”.

L’evento si aprirà alle 18 con gli interventi delle istituzioni, dell’associazione e delle diverse realtà coinvolte e con la presentazione delle squadre in campo. A seguire, un intervento musicale con il cantante Davide De Marinis.

La partita sarà composta di tre tempi e si concluderà con una premiazione simbolica a cura dell’associazione Parent Project e delle altre realtà coinvolte.

Sono stati annunciati alcuni nomi dei giocatori della Nazionale Artisti TV: l’allenatore sarà l’attore Ugo Conti e il capitano sarà il comico Gigi Sammarchi. In porta troveremo il fotomodello Andrea Tacconi e in centrocampo Valerio e Fabrizio Salvatori, in arte i Two Twins. Giocheranno, inoltre, nella squadra Fabrizio Fontana alias Capitan Ventosa, il batterista leader dei Rezophonics Mario Riso, il commentatore sportivo Francesco Oppini, Alessandro Calabrese,

protagonista di alcuni reality tv, l’attore, mimo e cantante Simone Barbato, Matteo Bovi da Ballando con le stelle, l’attore e fotomodello Sergio Saladino, Bob Messina di Radio 105, il pilota motociclistico Ezio Gianola e i comici Davide Calgaro e Massimo De Rosa.

In qualità di ospiti speciali saranno presenti alcune personalità celebri del mondo dello sport, Josè Altafini, Enzo Gambaro, Marco Lanna, Stefano Civeriati e Luca Cavallo, insieme alla scrittrice e sceneggiatrice Debora Scalzo, già madrina della precedente edizione dell’evento, svoltasi ad Alessandria nel 2018.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà attivo un punto informativo dell’associazione, con la distribuzione di materiali istituzionali.

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli. La distrofia di Becker (BMD) è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. Al momento, non esiste una cura.

Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi affetti dalla patologia attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che hanno fatto crescere l’associazione fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie attraverso una rete di

Centri Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica e sviluppare un network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave.