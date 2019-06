NOVI LIGURE – Grande successo per “Un Gol nel tuo Cuore”, la partita di calcio amichevole che si è svolta domenica allo Stadio “Costante Girardengo” di Novi Ligure. L’evento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di Parent Project aps con l’Associazione Sportiva Novese Calcio, la Città di Novi Ligure e la Nazionale Italiana Artisti TV.

La Nazionale Italiana Artisti TV si è confrontata in campo in un incontro triangolare con una formazione mista della Novese Calcio e con la formazione “Amici di Parent Project”, composta da volontari e sostenitori di Parent Project, l’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

L’obiettivo di questa grande giornata sportiva all’insegna del divertimento e della solidarietà è stato quello di raccogliere fondi a sostegno di Parent Project. Nello specifico, le donazioni raccolte in relazione all’evento, che superano i 14 mila euro, andranno a contribuire, al netto delle spese, al progetto “Programma di fisioterapia motoria e respiratoria a domicilio rivolto ai pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker residenti in Piemonte”.

L’evento si è aperto con gli interventi delle istituzioni, dell’associazione e delle diverse realtà coinvolte e con la presentazione delle squadre in campo. A seguire, un intervento musicale con il cantante Davide De Marinis ha contribuito a riscaldare l’atmosfera in attesa della partita, che si è composta di tre tempi e si è conclusa con una premiazione simbolica.

Insieme all’allenatore Osvaldo Bresciani, all’attore Ugo Conti e al capitano, il comico Gigi Sammarchi, hanno giocato, come ospiti e come membri della Nazionale Artisti TV: il fotomodello Andrea Tacconi, i comici Valerio e Fabrizio Salvatori, in arte i Two Twins, il batterista leader dei Rezophonics Mario Riso, l’attore, mimo e cantante Simone Barbato, l’attore e fotomodello Sergio Saladino, Bob Messina di Radio 105, l’ex pilota di Moto mondiale Fabrizio Lai, Fabio Rastelli di Radio Number One, il comico Davide Calgaro, gli ex calciatori Stefano Civeriati e Marco Lanna, l’attore Luca Bondino, il cantante e speaker Niky Valvano e il calciatore Andrea Migliavacca.

Madrina dell’evento è stata la scrittrice e sceneggiatrice Debora Scalzo.

Il primo tempo ha visto confrontarsi la Novese calcio e la Nazionale Artisti e si è concluso con un risultato di 2 a 0; il secondo tempo ha avuto per protagonisti la Novese Calcio e gli Amici di Parent Project, con un risultato di 3 a 1, mentre nel terzo tempo si sono confrontati Nazionale Artisti ed Amici di Parent Project, con un risultato finale di 1 a 0 ed un gol di Mario Riso.