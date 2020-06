ALESSANDRIA – L’Acf Alessandria saluta mister Luca Barbesino e abbraccia Pino Primavera. L’avvicendamento sulla panchina delle grige è avvenuto nella giornata di ieri, quando il club ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il tecnico per la stagione 2020/21. Pino Primavera è un personaggio più che conosciuto nel panorama calcistico provinciale. Il suo nome è legato soprattutto all’Aurora Calcio con cui ha ottenuto una promozione in Prima Categoria, conquistando diverse volte le fasi finali della Coppa Piemonte. Per lui è la prima esperienza con il calcio femminile.

Foto tratta dal profilo dell’Acf Alessandria