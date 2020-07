ROMA – Ci mette appena 10 minuti per sapere se un paziente è positivo o meno a Sars-CoV-2. Il test rapido che potrebbe cambiare le sorti della lotta al coronavirus arriva dalla Corea del Sud ed è stato utilizzato in Veneto per tracciare le persone che erano venute a contatto con il manager trovato positivo dopo un viaggio nell’Est Europa. A differenza degli altri test non è sensibile agli anticorpi ma al virus stesso.

Il test costa appena 12 euro, sei in meno rispetto al normale tampone. Al momento è sperimentato dall’Ulss 2 della Marca Trevigiana che presto dovrebbe mettere i dati anche a disposizione dello Spallanzani di Roma oltre che del Ministero della Salute. Lo svolgimento del test, inoltre, è molto semplice e impiega pochi minuti a dare il suo esito.

Prima di tutto si deve effettuare un normale tampone rinofaringeo; a quel punto il tampone viene stemperato in una provetta con un liquido che stabilizza l’antigene; infine vengono depositate alcune gocce su di un supporto specifico dove sono stati fissati anticorpi verso Covid-19; nel caso in cui l’antigene virale fosse presente viene catturato in una zona del vetrino generando una reazione cromatografica di colore rosso.