CASALE – Non c’è pace per il campionato di Serie D del Casale FBC, costretto nuovamente al rinvio, questa volta per le perduranti e avverse condizioni meteo in Liguria. La partita con la Lavagnese, in programma sabato pomeriggio alle 15 allo stadio “Broccardi” di Santa Margherita Ligure (indisponibile il “Riboli” di Lavagna per il rifacimento del tappeto erboso sintetico) è stata infatti rinviata e verrà recuperata mercoledì 28 ottobre alle 14.30.

A questo punto la squadra di mister Francesco Buglio debutterà mercoledì 7 ottobre alle 15 al “Natal Palli” contro il Saluzzo, nel match della 3^ giornata che si disputa nel previsto turno infrasettimanale, essendo il girone A a 20 squadre.

Da sottolineare che il calendario dei nerostellati appare ora rivoluzionato, con una lunga serie di incontri a distanza ravvicinata. Un vero proprio tour de force d’ottobre con sei gare in 21 giorni. Dopo la gara di mercoledì 7 contro il Saluzzo, domenica 11 trasferta sul campo lombardo della Castellanzese, mercoledì 14 recupero al “Palli” della 1^ giornata contro il Gozzano, a cui farà seguito domenica 18 l’altra gara casalinga contro con il Bra. Domenica 25 trasferta a Borgosesia con successiva gara esterna con il recupero di mercoledì 28 sul campo della Lavagnese.