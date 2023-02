Alessandria, ancora leggerezze in fase difensiva: il Pontedera vince 2-0

PONTEDERA – Nella ventiseiesima giornata di Serie C girone B l’Alessandria Calcio cade 2-0 sul campo del Pontedera. A decidere l’incontro le reti di Ianesi e Peli, entrambi “under” arrivati in Toscana durante la finestra invernale di mercato.

La reazione grigia dopo la sconfitta interna contro il Rimini non si è vista. La squadra di Rebuffi, nonostante il cambio modulo, per la seconda gara consecutiva fatica a costruire gioco e non riesce a segnare. A questo si aggiungono le leggerezze difensive dalle quali scaturiscono i gol granata: un contropiede subìto sugli sviluppi di una punizione a favore sulla trequarti e un tiro dal limite da parte di un Peli lasciato completamente solo. I passi avanti che avevano caratterizzato le prime gare del girone di ritorno si sono fermati. In particolare la capacità di pungere, perché i Grigi sia contro il Rimini sia in Toscana provano ad alzare il baricentro e l’intensità, ma di palloni pericolosi in area avversaria non ne arrivano. Anche la classifica, torna a preoccupare: Sini e compagni scendono in diciassettesima posizione, superati dal San Donato (1-1 contro la Vis Pesaro) e alle spalle si avvicina a una lunghezza di distanza l’Olbia, vittoriosa 1-0 a Fiorenzuola.

Mister Rebuffi opta per un cambio modulo, passando al 4-4-2: in porta è confermato Marietta, in difesa tornano titolari Sini e Nunzella, al fianco di Sabbione e Baldi. A centrocampo spicca il debutto di G. Renault sulla fascia sinistra, a completare il quartetto con Guidetti, Nichetti e Lamesta a destra. Tandem d’attacco composto da Galeandro e Cori. Il Pontedera prova a dettare da subito i ritmi e al 16′ va al tiro con Catenese, ma Marietta è bravo a deviare in tuffo. Il duello si ripropone al 23′ ed è di nuovo il portiere grigio ad avere la meglio, grazie a un’uscita che anticipa la conclusione dell’avversario. I padroni di casa si affacciano in fase offensiva più facilmente dei Grigi, che ci provano solo con Nichetti alla mezzora senza inquadrare lo specchio. Al 43′ cambia il parziale: da una punizione a favore dell’Alessandria, il Pontedera recupera palla e in contropiede il nuovo arrivato Ianesi sigla il primo gol in maglia granata, facendo breccia in una difesa grigia troppo “leggera”.

In avvio di ripresa i Grigi provano a pungere con Lamesta, ma la conclusione è alta. I padroni di casa, invece, non sbagliano e raddoppiano con Peli, troppo libero di capitalizzare dal limite dell’area uno schema su punizione di Catanese. Al 63′ mister Rebuffi inserisce forze fresche con Sylla e Gazoul al posto di Cori e Lamesta e al 72′ gli ospiti andrebbero in gol con Galeandro, ma l’arbitro Pezzopane annulla per fuorigioco. I Grigi tentano il tutto per tutto con l’ingresso di Martignago per Sabbione, ma è il Pontedera a sfiorare il gol con Nicastro, che di testa esalta però i riflessi di Marietta. All’81’ c’è spazio anche per Checchi e per l’esordio anche di C. Renault, ma il punteggio non cambia.

PONTEDERA – ALESSANDRIA 2-0

MARCATORI: 43′ Ianesi (P), 52′ Peli (P)

PONTEDERA (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Perretta (84′ Bonfanti), Ladinetti, Catanese (84′ Shiba), Guidi (59′ Somma), Peli (65′ Benedetti); Ianesi (84′ Cioffi), Nicastro. A disposizione: Vivoli, Tonelli, Goncalves, Mutton, Sosa, Di Bella, Casadio, De Ioannon, Markosian, Tripoli. Allenatore: Massimiliano Canzi.

ALESSANDRIA (4-4-2): Marietta; Baldi, Sabbione (74′ Martignago), Sini, Nunzella; Lamesta (63′ Gazoul), Nichetti (81’Mionic), Guidetti, G. Renault (81′ C. Renault); Galeandro, Lamesta; Cori (63′ Sylla). A disposizione: Dyzeni, Liverani, Checchi, Perseu, Ghiozzi, Ventre. Allenatore: Fabio Rebuffi.

ARBITRO: Pezzopane (L’Aquila).