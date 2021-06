Al Quartiere Cristo il club dedicato a Ciccio Marescalco: “A fine agosto ci sarò per l’inaugurazione”

ALESSANDRIA – Il Quartiere Cristo e i sobborghi della Sud si tingono di Grigio. Durante la Notte Rosa sarà presentato ufficialmente il primo club dedicato a Ciccio Marescalco. Lo stesso bomber sarà ospite al Cristo a fine agosto per incontrare i tifosi con una serie di eventi. “Ad Alessandria ho passati anni straordinari, rivedere vecchi amici sarà una grande emozione” ha sottolineato Marescalco “Grazie Alessandria per aver pensato a me, a fine agosto sarò al “Cristo” per inaugurare il club”. Il club avrà la sede alla Soms di Corso Acqui 198, che in questi giorni ha proiettato le partite dei Grigi sia all’interno che nell’area estiva.

A giorni il club sarà registrato con il direttivo e poi il via alle adesioni. Sono già molte le richieste anche dalla Liguria. Il club promuoverà molte iniziative: dalle trasferte in pullman alla presenza allo stadio con lo striscione. Per maggiori informazioni è possibile inviare una email a [email protected]