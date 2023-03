Mister Lauro dopo il pari a Siena: “Buon punto, abbiamo difeso abbastanza bene. Cori out un mese”

ALESSANDRIA – Dopo il match pareggiato 0-0 contro il Siena, il tecnico dell’Alessandria Calcio Maurizio Lauro ha dato una brutta notizia rispetto alle condizioni di Cori, il bomber dei grigi infortunato: “Non recupererà prima di un mese” ha detto il tecnico nella conferenza stampa pubblicata sul canale youtube dell’Alessandria Calcio.

“Sylla, invece, dovrebbe recuperare per la prossima gara. Renault? L’ecografia ha dato esito negativo ma sente ancora fastidio”. Proprio le assenze di prime punte hanno condizionato non poco il rendimento dei grigi, bravi comunque a strappare un pareggio contro una squadra più quotata come quella toscana.

“Un buon punto contro una squadra molto forte“ ha aggiunto il tecnico “nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, nel secondo tempo sono venuti più fuori loro, hanno avuto un’occasione importante col palo di Disanto ma non ci hanno impensierito più di tanto. Noi non avevamo alternative davanti per fare qualche cambio, ci mancava un po’ di forza in attacco. Perché non è entrato Lamesta? Bisognava fare una scelta, al posto di Gazoul non rende come a destra, ho preferito Perseu, con Lamesta avremmo perso in termini di marcatura e centimetri. Cercavamo di far uscire il Siena ma, non avendo giocatori strutturati davanti, abbiamo cercato di aspettarli per poi giocare negli spazi, dovevamo essere più bravi in alcune situazioni del primo tempo, abbiamo gestito male gli ultimi passaggi. Dobbiamo cominciare a vincere qualche gara, oggi ci abbiamo provato, era un match complicato, sapevamo che alla distanza avremmo avuto delle carenze davanti, avevamo poche alternative in attacco. Ci abbiamo provato finché abbiamo avuto energie, senza però sfruttare bene le occasioni. Alla distanza ci siamo abbassati tanto, non avevamo forza per ripartire ma abbiamo difeso abbastanza bene”.