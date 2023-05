Alessandria Volley scrive la storia: la serie B2 è realtà

ALESSANDRIA – Dopo aver alzato al cielo la Coppa Piemonte l’Alessandria Volley non smette di stupire. Mercoledì sera le ragazze di coach Ruscigni hanno infatti battuto Isil Volley Almese nella gara 2 della finale playoff di serie C, centrando quindi la promozione in serie B2. Dopo il 3-0 rifilato alle avversarie sabato scorso al PalaCima, mercoledì Fracchia e compagne si sono imposte 3-1. 25-22, 25-18, 22-25, 25-17 il risultato finale.

“Bravissime” il commento sui social dell’assessora allo Sport di Alessandria Vittoria Oneto.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Alessandria Volley